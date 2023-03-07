الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يجرى اتصالًا بنظيره الكينى لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك

جريدة الدستور

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا. 

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين أكدا وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا، فضلًا عن التوافق بشأن تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر العمل الإفريقي المشترك، على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، وتحفيز المساعي الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القاري على كل المستويات.
وتناول الاتصال كذلك تبادل وجهات النظر حول القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بجهود صون السلم والأمن وتعزيز الاستقرار في القارة الإفريقية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب المصريين

الأكثر قراءة

«الدستور» تنشر أسماء المصابين فى حادث خروج قطار قليوب عن القضبان

تمكين وتأهيل.. كيف نجحت برامج الحماية الاجتماعية في دعم المرأة المصرية؟

أول تعليق من «السكة الحديد» عن حادث قطار قليوب

يوم الشهيد.. مدير جمعية المحاربين القدماء: أقول للشباب كونوا أوفياء للدم الذى سال على تراب سيناء

«البحوث الفلكية» يكشف حقيقة وقوع زلزال غدًا

السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار «منوف - كفرالزيات»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المنايلى

مصر الإنسان.. وتحدي السرطان

ماجد حبته

سانت كاترين.. والتجلى الأعظم

بسنت حسن

«مثلث التعاسة» الجزء الثانى «اليخت»

جلال حمام

هل تصبح السينما الخليجية.. قوة ناعمة عالمية؟

محمد رفعت

التحالف الأهلى فى "رمضان"..خير مصر للمصريين!

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين الاقتحام الإسرائيلى لمخيم جنين: ينذر بتدهور خطير أمنيًا وإنسانيًا

استشهاد 6 فلسطينيين.. ماذا فعل الجيش الإسرائيلى فى جنين ونابلس؟ (فيديو وصور)

استشهاد 5 فلسطينيين خلال عملية الجيش الإسرائيلى داخل مخيم جنين