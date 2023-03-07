الرئيس السيسى يجرى اتصالًا بنظيره الكينى لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين أكدا وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة ودفع أطر التعاون المشترك بين مصر وكينيا، فضلًا عن التوافق بشأن تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر العمل الإفريقي المشترك، على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، وتحفيز المساعي الرامية نحو تحقيق الاندماج والتكامل القاري على كل المستويات.

وتناول الاتصال كذلك تبادل وجهات النظر حول القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بجهود صون السلم والأمن وتعزيز الاستقرار في القارة الإفريقية.