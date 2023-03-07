الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة الحياة مسلسلات 2023 على نايل سات

قناة الحياة
قناة الحياة

يتزايد البحث حول تردد قناة الحياة مسلسلات 2023، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير، فيريد البعض تنزيل قناة الحياة دراما والحياة الحمرا للاستمتاع بمشاهدة باقة من أجمل مسلسلات رمضان 2023 التي تمكنت القناة من الحصول على حقوق عرضها عبر شاشتها.

 

وتستعرض «الدستور» أحدث تردد قناة الحياة مسلسلات 2023 على نايل سات خلال السطور القادمة.

 

ويعد تردد قناة الحياة 2023 واحدة من أشهر القنوات الفضائية المجانية، والتي تستطيع من خلالها متابعة مجموعة من أجمل المسلسلات والبرامج الرمضانية على مدار الشهر الكريم، ويمكنك تنزيل ترددها على جهاز الريسيفر من خلال إدخال تلك الإحداثيات بسهولة:

 

تردد قناة الحياة مسلسلات 2023

  • التردد الجديد 12206.
  • الاستقطاب عمودي.
  • معدل الترميز 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ 5/6.

 

طريقة ضبط تردد قناة الحياة نايل سات 2023

ويمكنك تنزيل تردد قناة الحياة نايل سات 2023 بسهولة خلال دقائق من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • قم بالضغط على زر MENUالموجود في ريموت الريسيفر.
  • قم بالدخول إلى التركيب الهوائي.
  • قم باختيار اضافة قناة.
  • قم بادخال الاحداثيات السابقة بشكل صحيح.
  • قم باختيار القمر الصناعي.
  • ابدء البحث.
  • بعد انتهاء البحث اضغط على تثبيت القناة.
  • ستجد القناة موجودة بالقائمة.

تردد قناة النهار دراما على نايل سات 2023

تردد قناة الحياة الحمراء على النايل سات وعرب سات 2023

أسماء مسلسلات رمضان 2023 على قناة الحياة

“1000 حمد الله ع السلامة” بطولة: يسرا، وشيماء سيف، ومحمد ثروت، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي، وعنبة، من تأليف: محمد ذو الفقار، وإخراج: عمرو صلاح.

“جميلة” بطولة: ريهام حجاج، ويسرا اللوزي، وعبير صبري، وأحمد وفيق، وسوسن بدر، وهاني عادل، وهشام إسماعيل، من تأليف: أيمن سلامة.

“رسالة الإمام” بطولة: خالد النبوي، وأروى جودة، ونضال الشافعي، وحمزة العيلي.

مسلسل “عملة نادرة” بطولة نيللي كريم وجومانا مراد، جمال سليمان وأحمد عيد ومحمد لطفي، واخراج ماندو العدل.

“سره الباتع” بطولة: أحمد فهمي، وأحمد صلاح السعدني، وريم مصطفى، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وعمرو عبد الجليل.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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