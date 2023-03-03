تردد قناة الحياة الحمراء على النايل سات وعرب سات 2023

تردد قناة الحياة الحمراء.. تعد قناة الحياة الحمراء واحدة من أكثر القنوات الفضائية مشاهدة لما تقدمه من محتوى حاز على إعجاب الكثيرين، لذا يبحث العديد على ترددها وخطوات تنزيلها على نايل سات.

وتستعرض «الدستور» خلال هذه السطور، تردد قناة الحياة الحمراء على كافة الأقمار الصناعية وخطوات ضبطها على التلفاز.

تردد قناة الحياة الحمراء على النايل سات 2023

كل ما عليك هو أن تقوم بضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على تردد قناة الحياة 1 الحمراء على النايل سات 2023، والذي نوافيكم به عبر الجدول التالي:

التردد: 12206

الاستقطاب: رأسي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد آخر على النايل سات بجودة HD

التردد: 10892

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة الحياة الحمراء على العرب سات

التردد: 11564

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: عرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

طريقة ضبط تردد قناة الحياة الحمراء على التلفاز

اضغط على زر موافق في جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى القائمة الرئيسية.

ثم اضغط على أيقونة «خيارات».

ثم بعد ذلك اضغط على خيار التثبيت اليدوي.

أضف تردد القناة الموضح أعلاه.

أضف باقي البيانات مثل عامل الترميز والاستقطاب وما إلى ذلك.

اضغط على زر OK من الريموت كنترول.

انتظر بضع ثوانٍ حتى يتم تحميل القناة على التلفزيون.

برامج قناة الحياة الحمراء

برنامج: الحياة اليوم.

برنامج: احتفظ ولا تفهم.

برنامج: الأستاذ على الهواء.

برنامج: مين عند الباب.

برنامج: ماذا أقول.

برنامج: لقاء الجمعة.

برنامج: شارع الشريف.

برنامج: الطعام والقراد.

برنامج: الحياة بخير.

برنامج: قصتي مع الوقت.

اقرأ أيضا

وسائل دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس