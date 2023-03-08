يزداد البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 8-3-2023 في ظل التذبذب الواضح لحالة الجو خلال اليومين الماضيين ما بين الحر الشديد أو البرد الذي يسود الجو في الوقت الحالي.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 8-3-2023

نعرض لكم في هذا التقرير حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 8-3-2023 في عدد من المحافظات حتى تكونوا مستعدين جيدا عند الخروج من المنزل.

تبدأ حالة الطقس اليوم الأربعاء بتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وتكون كثيفةأحياناعلى والسواحل الشمالية.

وتكون حالة الطقس مائلة للدفىء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و شمال الصعيد، والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء و حار على جنوب الصعيد، ويكون الجو بارد ليلا على اغلب الانحاء.



بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء



القاهرة 21- 11

- العاصمة الإدارية 21 - 10

- أكتوبر 22 - 11

- بنها 21 - 12

- دمنهور 20 - 12

- وادي النطرون 21 - 13

- كفر الشيخ 22 - 13

- المنصورة 21 - 12

- الزقازيق 22 - 12

- شبين الكوم 21 - 13

- طنطا 21 - 12

- دمياط 20- 11

- بورسعيد 21 - 12

- الإسماعيلية 22 - 11

- السويس 22 - 11

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 11

- رأس سدر 22 - 10

- نخل 20 - 04

- كاترين 18- 03

- الطور 24 - 10

- طابا 22 - 13

- شرم الشيخ 37 - 17

- الإسكندرية 21 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 13

- مطروح 19 - 13

- السلوم 21 - 08

- سيوة 22 - 08

- رأس غارب 26 - 13

- الغردقة 26 - 13

- سفاجا 27 - 13

- مرسى علم 26 - 15

- شلاتين 29 - 16

- حلايب 26 - 17

- أبو رماد 27 - 16

- رأس حدربة 26 - 17

- الفيوم 22 - 11

- بني سويف 23 - 10

- المنيا 24 - 10

- أسيوط 24 - 11

- سوهاج 26 - 12

- قنا 30 - 13

- الأقصر 31 - 14

- أسوان 32 - 15

- الوادي الجديد 38 - 12

- أبو سمبل 31 - 14



