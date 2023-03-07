الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تناقش خطة رصف طريق عزبة البرج في دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف الخاص بمشروع تغطية عزبة البرج الجارى تنفيذه من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل، حيث جاء ذلك خلال اجتماع حضره النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب والمهندس أحمد الناقة مدير المنطقة المركزية للقناة وسيناء بالهيئة العامة للطرق والكبارى.

وتم خلاله الوقوف على الموقف الخاص بالمشروع المُدرج بخطة وزارة النقل لتغطية الترعة ورفع كفاءة الطريق وازواجه بطول ١ كم كمرحلة أولى، حيث تم مناقشة المعوقات التى أدت إلى ضعف المعدلات التنفيذية بالمشروع.

وأكدت محافظ دمياط، ضرورة إيجاد حلول سريعة بالتنسيق مع وزارة النقل للدفع بعجلة العمل بخطة تغطية الترعة تمهيدًا لرصف الطريق، لافتة إلى أن المحافظة حريصة على متابعة الموقف الخاص بالمشروع باعتباره من أهم المطالب الرئيسية لرفع كفاءة هذا الطريق الحيوى الذى يمر بعدة مناطق.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط منال عوض طريق دمياط – عزبة البرج

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