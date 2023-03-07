زيلينسكي: روسيا تحتاج لانتصار في باخموت لتعيد تعبئة مشاعر شعبها

قال الرئيس الأوكراني فولدمير زيلينسكي، إنه لو تم انسحاب القوات الأوكرانية من باخموت سنفتح الطريق أمام روسيا لاحتلال مدن أخرى.

واضاف زيلينسكي في تصريحات لـCNN ان روسيا تريد السيطرة على سلوفيانسك وكراماتورسك بعد باخموت، قائلًا إن روسيا تحتاج لانتصار في باخموت لتعيد تعبئة مشاعر شعبها .

وكشف مراسل "القاهرة الإخبارية"، عن إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا، وذلك خلال نبأ عاجل أذاعته القناة عبر شاشتها.

كان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، تعهد، أمس الإثنين، بعدم الانسحاب من باخموت، مع زحف القوات الروسية على المدينة الشرقية المدمرة التي سعت للسيطرة عليها لمدة ستة أشهر، ما أدى إلى مقتل الآلاف من الأرواح، بحسب "أسوشيتد برس".

قبل أقل من أسبوع، قال أحد مستشاري زيلينسكي، إن المدافعين قد يتخلون عن باخموت ويعودون إلى مواقع قريبة.

لكن زيلينسكي ترأس، أمس الإثنين، اجتماعًا تحدث فيه كبار الضباط العسكريين لصالح استمرار العملية الدفاعية وتعزيز مواقفهم في باخموت.

وفي وقت لاحق، في خطابه الليلي بالفيديو، أفاد الرئيس أن مستشاريه وافقوا بالإجماع على الضغط على القتال، "عدم الانسحاب"، وتعزيز الدفاعات الأوكرانية.

أقر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بصعوبة وضع قواته في ساحة المعركة بدونباس، ووصفه بأنه "مؤلم".

وأشارت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، الإثنين، إلى أن الوضع في (بارتيومفست باخموت) تسبب بخلافات بين زيلينسكي والقائد العام للقوات الأوكرانية الذى دعا قبل أسابيع قليلة للإنسحاب من المدينة.

كان مستشار القائم بأعمال رئيس إقليم "دونيتسك" يان جاجين، قد أعلن السبت عن أن السيطرة على مدينة باخموت (أرتيوموفسك) عملية استراتيجية لقطع التواصل بين القوات الأوكرانية والقيادة المركزية الأوكرانية في جبهات مختلفة من جبهات القتال.

وأضاف أن السيطرة على باخموت سيسهل السيطرة على باقي مناطق دونيتسك، مثل كرامتوسك وسيفيرسك وسلفينسك ومارينكا وفيديفك؛ حيث تشهد غالبية أراضي دونيتسك قتالا عنيفا بين القوات الأوكرانية والروسية.