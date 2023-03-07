موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب صفوف النقل والثانوية العامة

عدلت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الترم الثاني 2023 لصفوف النقل، ليتم تبكير الموعد في شهر مايو بدلًا من يونيو، كما أعلنت في خطتها للعام الدراسي الجاري والذي وضعته في سبتمبر الماضي.

وأعلنت التربية والتعليم عن المواعيد الجديدة لامتحانات الترم الثاني، وهو ما تعرضه “الدستور” في التقرير التالي.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب النقل

وفق الخارطة الزمنية الجديدة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للترم الثاني تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني بداية من يوم 6 مايو 2023، وهو نفس موعد امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم تحديد جدول امتحانات صفوف النقل لكل مديرية على حدة ولكن تلتزم جميعها بموعد نهاية امتحانات الترم الثاني لبدء إجازة العام الدراسي الجاري.

ويؤدى طلاب صفوف النقل بدءًا من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي يتضمن امتحانان آخران بالإضافة إلى امتحانات الترم الثاني وهي امتحان الشهر لشهري فبراير، وشهر مارس ، ويحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي الثاني على الدرجة الأعلى في اختبارات شهري فبراير ومارس، بالإضافة إلى درجة اختبار نهاية الترم الثاني .

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد امتحانات الثانوية العامة لتكون 12 يونيو 2023، وتنتهي يوم 15 يوليو 2023، كما حددت ضوابط أداء امتحانات الثانوية العامة ليكون عدد الطلاب في اللجنة الواحدة 20 طالبا، وستعقد الامتحانات بواقع 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية، بنظام الأوبن بوك، حيث يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم داخل لجنة الامتحان.

ويتسلم الطالب ورقة أسئلة ونموذج بابل شيت للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية، وتوضع الامتحانات من بنوك الأسئلة وتتناسب الإجابات المطلوبة مع الزمن المخصص للامتحان، مع التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة وأهمية ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار.