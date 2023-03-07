الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

شروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة
الثانوية العامة

شروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023 من ضمن الموضوعات التي تصدرت محركات البحث في الساعات الأخيرة.

وترتفع عمليات البحث بكثرة على الإنترنت بموقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية لعام 2023 بكافة انحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة شروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، وضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن شروط وضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023، مؤكدة على تناسب وقت الإجابة والمراجعة لأسئلة امتحانات الثانوية العامة مع وقت الامتحان.

وفي السطور التالية يرصد لكم موقعنا “الدستور” كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير وتشمل شروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، وضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي

شروط التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023

1 - يجب أن تتعدي نسبة حضور طلاب الثانوية العامة المقيدين بالصف الثالث الثانوى العام للعام الدراسي الحالى 2022-2023، نسبة الـ 85% من عدد أيام الدراسة الفعلية لطلاب الثانوية العامة 2023.

2 - يجب تسجيل استمارة التقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث أشارت الوزارة أن التقدم لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023، شرط أساسي لدخول امتحانات الثانوية العامة 2023.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة استمارة 1 سري

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023، وتتمثل فى:

1 - لا يسمح طالب الثانوية العامة الذي رسب أو تغيب في أكثر من مادتين، بأداء امتحان هذه المواد في الدور الثاني وعليه التقدم باستمارة جديدة في العام التالي إذ لم يستنفذ عدد مرات التقدم المسموح بها قانوناً لأداء الامتحان.

2 - يسمح للطالب الذي رسب أو تغيب في مادة أو مادتين على الأكثر أداء امتحان الدور الثاني ولا يحتسب له أكثر من نسبة 50% من النهاية الكبرى المقررة في المادة أو المادتين مع الاحتفاظ بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي نجح فيها في الدور الأول.

3 - يتم احتساب للطالب الثانوية العامة الذى سيؤدى امتحان الدور الثانى فى المادة الذى تغيب أو رسب فيها، الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في تلك المواد مع احتفاظه بالدرجات التي حصل عليها في المواد التي نجح فيها سلفا.

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