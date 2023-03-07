تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة استمارة 1 سري

تتيح وزارة التربية والتعليم رابط بوابة الثانوية العامة والذي يضم كافة المعلومات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة سواء جداول الامتحانات للطلاب أو تسجيل استمارة الثانوية العامة، وكذلك تسجيل استمارة ١ سري الذي بدأ أول الشهر الجاري لجميع العاملين بالمدارس الثانوية والإعدادية، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة لتسجيل استمارة 1 سري.

بوابة الثانوية العامة استمارة 1 سري

وفرت وزارة التربية والتعليم رابط تسجيل استمارة 1 سري للترشح للعمل بلجان سير امتحان شهادة التمام الدراسة الثانوية العامة للعام الجاري، لجميع العاملين بالمدارس سواء المدارس الثانوية أوالإعدادية ودواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

ولتسجيل للمراقبة في امتحانات الثانوية العامة، قم بتسجيل الرقم المسلسل وكلمة السر على رابط بوابة الثانوية العامة بالضغط على الرابط التالي :

http://thanwya.emis.gov.eg/ .

المراقبة على امتحانات الصف الثالث الثانوي

أعلنت التربية والتعليم عن الشروط اللازمة في المراقبة على امتحانات الصف الثالث الثانوي، وهى أن يكون المراقب تم إحالته للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف أو الأمانة، أو أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم، ألا يكون هناك أحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة في الامتحانات.

وأن يكون رئيس اللجنة حاصل على مؤهل عالي، أن يكون كل من «رئيس اللجنة ووكيل اللجنة»، شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين «معلم أول أ»، على الأقل.

والحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين، مع وجود خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة إشرافية داخل لجنة الادارة أو لجنة النظام والمراقبة رئيس قسم «حجرة»، أو وكيل قسم «حجرة».

مع توافر سمات شخصية وقيادية في المراقب تساهم في النهوض بالعمل، ألا يكون شاغلا لوظيفة مدير عام حرصا على الصالح العام، ألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها.