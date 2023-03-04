السبت 04 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

جدول مواد امتحانات الثانوية العامة 2023 للمكفوفين

طلاب
طلاب

جدول مواد امتحانات الثانوية العامة 2023 للمكفوفين من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية لعام 2023.

وأعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023/2022، بما فى ذلك جدول امتحانات مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، وجدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للمكفوفين. 

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الاثنين الموافق 2023/6/12 وتستمر حتى السبت الموافق 2023/7/15.

وفي السطور التالية نرصد لكم جدول مواد امتحانات الثانوية العامة 2023 للمكفوفين، وضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023.

تعرف على جدول مواد امتحانات الثانوية العامة 2023 للمكفوفين

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023

  1. تعقد الامتحانات 10 يونيو المقبل.
  2. 20 طالبا فى كل لجنة امتحانات مع تطبيق الإجراءات المطلوبة لضبط لجان الامتحانات.
  3. ستعقد الامتحانات بواقع 85% أسئلة مقالية و15% أسئلة اختيار من متعدد.
  4. تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك، حيث يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم داخل لجنة الامتحان.
  5. يتسلم الطالب ورقة أسئلة ونموذج بابل شيت للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية.
  6. توضع الامتحانات من بنوك الأسئلة وتتناسب الإجابات المطلوبة مع الزمن المخصص للامتحان.
  7. التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة وأهمية ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار.
  8. ضرورة الالتزام بالمستويات المعرفية لتكون مقسمة 30٪؜ للفهم و40٪؜ للتطبيق و30٪؜ لحل المشكلات والإبداع.
  9. ستكون الأسئلة من المنهج الدراسي، حيث يتم توزيع جزئيات الامتحان على المنهج الدراسي.
  10. تتم الامتحانات فى لجان داخل المدارس ولا يسمح باصطحاب الطالب لأي وسيلة إلكترونية سواء التابلت أو جهاز المحمول.
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