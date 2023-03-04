جدول مواد امتحانات الثانوية العامة 2023 للمكفوفين من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية لعام 2023.

وأعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023/2022، بما فى ذلك جدول امتحانات مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM"، وجدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للمكفوفين.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الاثنين الموافق 2023/6/12 وتستمر حتى السبت الموافق 2023/7/15.

وفي السطور التالية نرصد لكم جدول مواد امتحانات الثانوية العامة 2023 للمكفوفين، وضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023.

تعرف على جدول مواد امتحانات الثانوية العامة 2023 للمكفوفين

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023