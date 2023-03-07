لوضع حلول للمشكلات المجتمعية.. جامعة أسيوط تختتم المؤتمر الطلابي «مصر تستطيع بطلابها»

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إيمان إدارة الجامعة بالدور الهام الذي يمثله طلاب اتحاد الجامعة باعتبارهم حلقة الوصل بين طلاب الجامعة والجامعات الأخرى لتنسيق عقد المؤتمرات الطلابية بشكل دوري، باعتبارهم السواعد الحقيقة لبناء الدولة المصرية، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب والاهتمام البالغ بالأنشطة الطلابية وحثهم على ومشاركتهم في قضايا الوطن ومعرفة رؤيتهم في القضايا التي تتعلق بمجالات عدة، مؤكداً أن إدارة الجامعة لا تدخر جهداً في تسخير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد عبد المولي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في ختام فعاليات المؤتمر الطلابي القمي الثاني "مصر تستطيع بطلابها" رؤية طلابية لوضع حلول ومقترحات للمشكلات المجتمعية، وذلك بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات والجامعات المشاركة، وشوكت صابر أمين عام الجامعة، فضلاً عن حضور السادة الأمناء المساعدين، والدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية ، والطالبة زينب أشرف نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة أسيوط، وبمشاركة عدداً من طلاب وطالبات الكليات من داخل الجامعة والجامعات المشاركة في المؤتمر.

- أبرز توصيات المؤتمر



و في كلمته صرح الدكتور أحمد عبد المولي، أن جلسات المؤتمر أثمرت عن عدد من التوصيات وأهمها:

إعداد برنامج تدريبي لطلاب الجامعات المصرية لتوعية الطلاب على الظواهر السلبية في المجتمع المصري وكيفية مواجهتها.

تعميق الثقافة المجتمعية المناهضة للظواهر السلبية من خلال الاستغلال السليم للقوى الناعمة ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

التوعية بآليات الإبلاغ وسبل توثيق الانتهاكات بالتعاون مع الوزارات المعنية.

التوعية بدور الجامعات المصرية وأدواتها وتشجيع الطلاب على المشاركة في مواجهة الظواهر السلبية في المجتمع والعيادات القانونية.

دراسة إضافة محتوي تعليمي ضمن المقررات الدراسية يتضمن القيم الأخلاقية ومبادئ العلاقات الأسرية السوية للمراحل الثانوية والتعليم الفني.

استغلال المنصات التوعوية الرسمية لتوضيح الرؤية الدينية السليمة للعلاقات الأسرية وخطورة المخدرات.

وكيفية التدقيق في اختيار شريك الحياة والفروق الفسيولوجية والنفسية بين الجنسين.

تفعيل دور وسائل الإعلام في مواجهة الظواهر السلبية في المجتمع.

تفعيل دور الأنشطة الطلابية في الجامعات حول أهمية الموضوعات المتعلقة بالطلاق والزواج العرفي وضعف الروابط الأسرية والمخدرات والعنف ضد الزوجة.

مشاركة المجتمع المدني للمؤسسات التعليمية لمواجهة الظواهر السلبية في المجتمع.

تصميم تطبيقات علي أجهزة الأندرويد والأيفون تعمل على تقديم الدعم النفسي والقانوني للمعنفات ومساندة الناجيات من العنف.



و من جانبه أشادت الدكتورة مها غانم بدور طلاب الجامعة والجامعات المشاركة في المؤتمر لما بذلوه من جهد لإخراج المؤتمر على نحو أمثل يليق بمكانة جامعة أسيوط العريقة، مؤكدة على دور رئيس إتحاد طلاب الجامعة ونائبه باعتبارهم حلقة الوصل بين طلاب الجامعة والجامعات الأخرى وتحت قيادة الدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، وما يبذلوه من جهد مشهود مع طلاب الجامعة للوصول إلى ختام فعاليات المؤتمر الذي أثمر عن عددً من التوصيات الهامة، موجهةً الشكر والتقدير لكافة الجامعات المشاركة في المؤتمر متمنيةً لهم المزيد من التقدم والرقي.

- تكريم طلاب الجامعات المشاركين الفائزين بالمراكز الثلاث في كل محور



وفي هذا السياق أشار الدكتور محمد مصطفى حمد، أن ختام فعاليات المؤتمر شهدت تكريم طلاب الجامعات المشاركين الفائزين بالمراكز الثلاث في كل محور، حيث أعلن أنه عن محور ضعف الروابط الأسرية فاز بالمركز الأول جامعة كفر الشيخ والمركز الثاني جامعة بنها والمركز الثالث جامعة أسيوط الأهلية، أما عن المحور الثاني الزواج العرفي فقد حصلت جامعة سوهاج على المركز الأول وجامعة جنوب الوادي المركز الثاني وجامعة حلوان وجامعة السادات المركز الثالث.

وحول المحور الثالث المخدرات فقد فاز بالمركز الأول جامعة طنطا والمركز الثاني جامعة كفر الشيخ وجامعة أسيوط وجامعة عين شمس والمركز الثالث لجامعة المنوفية، مضيفاً أنه في محور الطلاق فقد حصلت جامعة أسيوط على المركز الأول وجامعة سفنكس المركز الثاني وجامعة دمياط المركز الثالث، أما عن المحور الخامس سماحة الأديان ففاز بالمركز الأول جامعة كفر الشيخ والمركز الثاني جامعة المنيا والمركز الثالث جامعة سوهاج، كما تضمن التكريم أيضاً في المحور السادس العنف ضد الزوجة فقد فازت جامعة دمياط بالمركز الأول وجامعة سوهاج بالمركز الثاني وجامعة حلوان والسادات بالمركز الثالث.

و في سياق متصل فقد أوضح الدكتور أحمد شريت أن ختام فعاليات المؤتمر شهدت تكريم كلاً من الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وتسلمته نائبه الدكتورة مها غانم، كما تضمن التكريم أيضاً الدكتور أحمد عبد المولي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد مصطفى حمد وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد شريت مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، مضيفاً أنه تم تكريم وفود الجامعات المشاركة في المؤتمر والتي تتمثل في 14 جامعة مشاركة، معلناً عن أفضل أربع جامعات مشاركة على مستوى المؤتمر حيث جاء في المركز الأول جامعة كفر الشيخ، والمركز الثاني جامعة سوهاج والمركز الثالث جامعة أسيوط والمركز الرابع جامعة دمياط.

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