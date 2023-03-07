إندونيسيا تواجه أكبر كارثة فيضانات في البلاد ونزوح المئات

قالت صحيفة ذا ستار الماليزية، إن جزر ناتونا الاندونيسية تواجه واحدة من أسوأ الكوارث للانهيارات الأرضية وأزمة الفيضانات الشائعة في البلاد بسبب سوء الأحوال الجوية، عقب الاعلان عن مقتل عشرة آخرين وإجلاء أكثر من 1200 شخصاً الى المساجد والمراكز الصحية المجتمعية.

وتابعت أن عمال الإنقاذ في الجزيرة يواصلون البحث ضحايا الانهيار وتفقد الاضرار من الانهيار الارضي المميت حيث لايزال العشرات في عداد المفقودين، كما انه سيتم نشر الجيش للمساعدة في الإنقاذ وتم إرسال بعض المعدات، بما في ذلك أدوات الاستخراج ومعدات الإضاءة.

وأضافت أن رجال الإنقاذ استخدموا مجارف ومعاول للعثور على ما لا يقل عن 47 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين بعد انهيار أرضي دفن منازل في جزر ناتونا الإندونيسية، وتأكد مقتل 10 آخرين حتى الآن.

وقال باتلي محمد المسؤول المحلي، إن العديد من الاشخاص يصارعون الموت عقب إصابتهم بجروح خطيرة بعد أن ضربت أطنان من الطين أحد الأحياء في منطقة سيراسان بعد هطول أمطار غزيرة اليوم الاثنين، معلنا عن نزوح أكثر من 1200 شخص، مشيرا إلى أن سوء الاحوال الجوية وصعوبة الوصول بسبب انهيار المنطقة يعيقان جهود البحث.

الفيضانات والانهيارات الأرضية شائعة في إندونيسيا

وقال المتحدث باسم وكالة الكوارث عبد المهاري إن الانهيار الأرضي يقدر بطول 100-200 متر (328-656 قدمًا) وكان هناك 42 شخصًا فقط شاركوا في مهمة إنقاذ معقدة بسبب الموقع البعيد ، حسبما ذكرت الصحيفة الماليزية.

واضاف أن المعدات الثقيلة مثل الحفارات لم تصل بعد ومن يساعدون في العملية مطلوب منهم السفر بالقوارب والمركبات ثم سيرا على الأقدام، مشيرا الى أن عدد القتلى قد يتغير في أي وقت، ومن بين 15 قتيلا تم انتشال 10 جثث" مضيفا أنه تم نقل 1216 ساكنا إلى ملاجئ مؤقتة في المساجد والمراكز الصحية المجتمعية.

وأظهر مقطع فيديو، رجال الإنقاذ يرتدون خوذات وهم يعملون بالمصابيح الكهربائية في الظلام لمحاولة تحرير الضحايا فيما دمرت المنازل والطرق غطتها الوحل، كما انه سيتم إرسال طائرتين هليكوبتر من العاصمة جاكرتا يوم الثلاثاء للمساعدة في جهود الإنقاذ بالإضافة إلى طائرة تحمل خيام وطعام وبطانيات لمن تم إجلاؤهم.