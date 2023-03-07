طلب إحاطة برلماني لتطوير وتزويد مراكز الشباب بالألعاب الفردية والجماعية

تقدم النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي،، وزير الشباب والرياضة، لتطوير وتزويد مراكز الشباب بالألعاب الفردية والجماعية، ورفع معاناة الشباب لدفع رسوم تأجير ساعات إضافية يوميا، وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة لجميع الألعاب.

وقال الناظر، في طلب الإحاطة الذي تقدم به: "لقد حصل شباب مركز الفشن في رياضة (الكونغ فو) وغيرها من الألعاب على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، والحصول على بعض الميداليات في المسابقات الدولية، وذلك بسبب توفير الوزارة لكوادر فنية مؤهلة".

وأضاف عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب: "لو قامت الوزارة بتوفير الملاعب والكوادر الفنية لجميع الألعاب في المدن والريف لأصبح لدينا بكل ثقة أبطال عالميين في شتى الألعاب لرفع العلم المصري في المحافل العالمية، حيث أن هناك بعض الدول وبإمكانيات أقل تفوقت على مصر العريقة التي وُجدت ثم وُجد التاريخ".

وأوضح النائب طه الناظر: "أن المواهب المصرية متوفرة ويتبقى وضع البرامج الرياضية التي توفر الدعم الفني والمادي، وكذلك الملاعب المجهزة، وتعاني تلك المواهب من التكلفة المادية لتأجير الملاعب على نفقاتهم الخاصة، وعدم وجود كشافين لاختيار المواهب التي تمثل مصر من أبناء ريفها الأصيل، وشيوع الواسطة والمحسوبية في اختيار من يمثل المنتخبات في جميع الألعاب".

وتابع النائب: “لذا أطالب بضرورة تطوير وتزويد مراكز الشباب بالألعاب الفردية والجماعية ورفع معاناة الشباب لدفع رسوم تأجير الملاعب ساعات إضافية يوميا، وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة لجميع الألعاب، وعرضها على مجلس النواب، حتى يمكن متابعة تنفيذها، لذلك أرجو مناقشته في الجلسة العامة لإقرار اللازم”.