الأرصاد تكشف لـ«الدستور» موعد ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى بعد انخفاضها.

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات لـ«الدستور»: «كان هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الفترة الماضية، ومنذ أمس بدأنا نشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة بحوالي 10 درجات عن الأيام الماضية»، مشيرة إلى أن اليوم متوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة وتصل العظمى على القاهرة الكبرى 21 خلال النهار.

وأضافت: «سنشهد أجواء معتدلة خلال النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، ومائلة للحرارة أو حارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد»، موضحة أن هذا الانخفاض في درجات الحرارة متوقع أن يستمر لنهاية هذا الأسبوع بمعدلات من 21 إلى 23 درجة مئوية ومع يوم الجمعة والسبت سيكون هناك ارتفاع طفيف لكن ليس مثل الأيام السابقة.

واختتمت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل عادت الأجواء الشتوية به بشكل كبير، خاصة ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وتصل من 11 إلى 12 درجة مئوية، لافتة إلى أن الظاهرة الجوية المؤثرة بشكل كبير هي الشبورة المائية، وفرص الأمطار تكون خفيفة جدا غير مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية تنحصر فقط في بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق من حلايب وشلاتين.

درجات الحرارة الثلاثاء

القاهرة العظمى 23، الصغرى 12.

العاصمة الإدارية العظمى 24، الصغرى 11.

6 أكتوبر العظمى 24، الصغرى 11.

بنهــــا العظمى 23، الصغرى 12.

دمنهور العظمى 23، الصغرى 12.

وادي النطرون العظمى 21، الصغرى 13.

كفر الشيخ العظمى 22، الصغرى 12.

المنصورة العظمى 23، الصغرى 12.

الزقازيق العظمى 24، الصغرى 12.

شبين الكوم العظمى 23، الصغرى 12.

طنطا العظمى 23، الصغرى 12.

دمياط العظمى 21، الصغرى 14.

بورسعيد العظمى 21، الصغرى 14.

الإسماعيلية العظمى 22، الصغرى 14.

السويس العظمى 22، الصغرى 13.

العريش العظمى 20، الصغرى 13.

رفح العظمى 20، الصغرى 13.

رأس سدر العظمى 24، الصغرى 12.

نخل العظمى 22، الصغرى 7.

كاترين العظمى 23، الصغرى 6.

الطور العظمى 26، الصغرى 14.

طابا العظمى 24، الصغرى 14.

شرم الشيخ العظمى 30، الصغرى 15.

الإسكندرية العظمى 21، الصغرى 13.

العلمين الجديدة العظمى 20، الصغرى 12.

مطروح العظمى 19، الصغرى 11.

السلوم العظمى 19، الصغرى 11.

سيوة العظمى 20، الصغرى 10.

رأس غارب العظمى 29، الصغرى 12.

الغردقة العظمى 29، الصغرى 14.