الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| جدول امتحانات الثانوية العامة وتشكيل الأهلى المتوقع أمام المقاولون العرب

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدرت مجموعة من الأخبار عمليات البحث بالمحرك الإلكتروني "جوجل" والتريند خلال الساعات الماضية.

امتحانات الصف الثالث الثانوي

طلاب

يبحث طلاب الشعبتين العلمية والأدبية وأولياء أمورهم عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 والذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأسبوع الماضي، رسميا عقب تصويت الطلاب عليه.

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تشكيل الأهلى المتوقع أمام المقاولون العرب فى الدورى

تشكيل الاهلى

تشكيل الأهلى المتوقع أمام المقاولون العرب فى الدورى، هو ما تبحث عنه جماهير المارد الأحمر اليوم، وقبل المباراة المرتقبة التى تجمع المارد الأحمر مع ذئاب الجبل فى الدورى.

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الأربعاء، بالمحافظات، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية.

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سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنوك

اليورو

شهد سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 7 مارس 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات بالبنوك المصرية، حيث بلغ نحو 32.67 جنيه للشراء، و32.78 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

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الملك تشارلز يواجه أزمة الحرمان من أحفاده

الملك تشارلز

سلطت صحيفة "ذا ناشيونال نيوز" الإماراتية، الضوء على طرد الملك تشارلز الأمير هاري وميجان ماركل من منزلهما الريفي في فروجمورالأسبوع الماضي، وهو القرار الذي أثار الكثير من الجدل في العائلة الملكة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

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