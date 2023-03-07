الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا بالمحافظات

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الأربعاء، بالمحافظات، حيث يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية ومائل للحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

ويشهد طقس الغد الأربعاء، شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وتكون كثيفة أحيانًا على السواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأربعاء 7 مارس 2023 

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 24 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الأرصاد طقس غدا

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