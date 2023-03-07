الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 لمواليد الأبراج المائية

الأبراج المائية
الأبراج المائية

يقدم موقع «الدستور» حظك اليوم الثلاثاء لمواليد الأبراج المائية على النحو التالي:

برج السرطان 
تواجه بعض التحديات المالية البسيطة، ولكن قد تتمكن من التعامل معها بسهولة، قد تواجه حبًا عميقًا ووحدة مع أحبائك، قد تأتيك فرص لعرض مهاراتك وكفاءتك، تزدهر العقارات أيضًا مع إمكانية عمليات شراء أو استثمارات جديدة.

برج العقرب 
يتدفق المال في اتجاهك اليوم، قد تكون حياتك العائلية مصدرًا للتوتر اليوم، حافظ على علاقات جيدة مع الزملاء، رحلة مثيرة قد تغري البعض.

روتين العافية الخاص بك يؤتي ثماره، وأنت تعتني بعقلك وجسدك وروحك، أكاديميًا لن تقلق كثيرًا، رحلة مثيرة مخططة للمستقبل ستجعلك متحمسًا.

برج الحوت

من المرجح أن تسفر استثماراتك عن نتائج إيجابية، وقد تحصل على أرباح غير متوقعة، تفويض العمل لإكمال المشروع في الوقت المحدد، قد يكون قطاع العقارات ممتازًا أيضًا، صحتك جيدة جدا وتشعر بالحيوية والنشاط.

عائلتك داعمة مما سيساعدك على الشعور بالأمان في مساعيك المالية، من المحتمل أن يحدث شيء ما على الصعيد الأكاديمي قد يكون في صالحك، يمكنك السفر إلى مكان منعزل.

صفات أصحاب الأبراج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

وكذلك فهُم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء.

حظك اليوم أبراج مائية برج الحوت برج العقرب برج السرطان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

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