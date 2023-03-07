يقدم موقع الدستور حظك اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 لمواليد الأبراج الترابية، والذي جاء على النحو التالي:

برج العذراء

يمكنك المشاركة في الأنشطة الرياضية والدينية لتحافظ على صحتك وسعادتك، قد تصبح أقرب إلى عائلتك اليوم، إن معرفة أن المال ذو قيمة يمكن أن يحفزك على بذل جهود الادخار، يجب على أولئك الذين يفكرون في الذهاب في رحلة برية طويلة مع أصدقائهم توخي الحذر، قد توفر الاستثمارات التجارية عوائد كبيرة للمستثمرين العقاريين.

برج الثور

يمكن أن يجعلك وجود العائلة والأصدقاء من حولك تشعر بأنك في المنزل، قد تكون صورتك العامة في مكان العمل مشرقة، قد تكون ممارسات الأدوية والتأمل العاجلة ضرورية للحفاظ على الصحة الجسدية والعاطفية، قد يسافر بعضكم إلى مدينة أو دولة مختلفة لتلبية احتياجات العمل، قد يتم قريبا تسوية القضايا القانونية المتعلقة بالملكية.

برج الجدي

يساعدك اهتمامك بالرياضة في الحفاظ على نمط حياة صحي، قد تتمتع بوضع مالي آمن، يمكنك قضاء المزيد من الوقت مع العائلة والأصدقاء، مما يجعل منزلك مكانًا أكثر سعادة، هناك أمل في أن تحصل أخيرًا على الترقية التي تستحقها، قد يتمكن بعضكم من السفر إلى الخارج لتوسيع شبكتك المهنية، ابذل قصارى جهدك مع ما لديك، الاستثمار في الممتلكات المشتركة قد يؤدي إلى عوائد كبيرة



صفات الأبراج الترابية

تتميز الأبراج الترابية بالاشتراك في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمن مميزات أصحاب الأبراج الترابية أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائمًا على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلوا إلى ذلك الهدف.

يحاولون إيجاد الحلول المنطقيّة بما يتعلّق بمشاكلهم مع شريكهم، إلا أن صفاتهم العقلانيّة والصارمة قد تؤثر على علاقاتهم، في بعض الأحيان، يواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصُل في العلاقة مع شركائهم، يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة وفي علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والمُلتزمة.

كما تتميز الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون جدًا، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، كما أنهم عنيدون جدًا، يُعاملون شركاءهم بمحبّة، ويُمكن لشركائهم الثقة بهم.