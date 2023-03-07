كينيا تتوسع فى نشر أول لقاح للملاريا لإنقاذ الأطفال من المرض الفتاك

أعلنت وزارة الصحة الكينية عن التوسع في برنامج لنشر أول لقاح للملاريا في العالم في مسعى لحماية الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بالملاريا أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الرضع في أفريقيا.

وذكرت وزارة الصحة الكينية - في بيان - أن التوسع في لقاح الملاريا تزامن مع توصية المجموعة الاستشارية الفنية للتحصين في كينيا داخل منطقة البحيرات وتوصية منظمة الصحة العالمية لعام 2021 لاستخدام اللقاح على نطاق أوسع بعدما تم تطعيم 400 ألف طفل بجرعة واحدة من اللقاح من قبل.

وقالت وزيرة الصحة سوزان ناخوميتشا وافولا: "يسعدنا أن نعلن أن المزيد من الأطفال في كينيا سيتمكنون من الاستفادة من الحماية المنقذة للحياة التي يوفرها لقاح الملاريا الأول في العالم.. على مدى السنوات الثلاث الماضية، شهدنا انخفاضًا كبيرًا في عدد حالات الملاريا وحالات الشفاء من الملاريا في المناطق التي تم فيها نشر اللقاح.. نحن متحمسون لأن نتمكن الآن من تقديم أداة لمكافحة الملاريا لحماية مزيد من أطفال".

وكشفت النقاب أنه منذ سبتمبر 2019 ، قدم برنامج اللقاحات والتحصين الوطني في كينيا بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا لقاح الملاريا كجزء من التحصين الروتيني في 26 مقاطعة فرعية عبر ثماني مقاطعات في غرب كينيا فيما شهدت هذه المقاطعات تراجعاً في معدل الإصابات بعد نشر اللقاح علاوة على استخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات طويلة الأمد والرش الموضعي للأماكن المغلقة والتشخيص والعلاج الفوري.

وأكدت الوزيرة أن الجهود تتركز على الوصول إلى المزيد من الأطفال باللقاح، حيث تقوم وزارة الصحة بتوسيع نطاق التطعيم ضد الملاريا في 25 مقاطعة فرعية إضافية ضمن المقاطعات الثمانية في ظل الحصول على مساعدات من مؤسسات دولية.

في سياق موازٍ، أطلق تحالف اللقاحات العالمي (جافي) صندوق بقيمة 160 مليون دولار أمريكي العام الماضي للسماح للبلدان الأفريقية بالحصول على التمويل المطلوب لإدخال أو مواصلة إطلاق لقاح الملاريا.

واعتبر تحالف اللقاحات العالمي (جافي) أن الملاريا هي أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الرضع في أفريقيا، وللمساعدة في التعامل مع هذا المرض المتوطن، وطور العلماء مصلًا يمكن أن يوقف انتشاره، فيما جرى الإعلان العام الماضي عن برنامج تمويل يمتد حتى 2025، يستهدف تسهيل الوصول إلى اللقاح بشكل أكبر للأطفال المعرضين لخطر الإصابة بالملاريا أو الوفاة في البلدان الأفريقية الثلاثة التي بدأت طرحها التجريبي في عام 2019 (غانا وكينيا وملاوي).

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وبعد اعتماد اللقاح رسميًا، "أعرب عدد من البلدان الموبوءة بالملاريا عن اهتمامها بتبني اللقاح ومن المتوقع أن تتقدم بطلب للحصول على دعم جافي لإدخال اللقاح في تلك البلدان".

وبلغ عدد حالات الإصابة بالملاريا 247 مليون حالة على نطاق العالم في عام 2021 حسب التقديرات، فيما بلغت حالات الوفاة الناجمة عن الملاريا 619 ألف حالة، بينما تتحمل إفريقيا جزءاً كبيراً وغير متناسب من عبء الملاريا العالمي، وقد سُجل في عام 2021 ما نسبته 95% من حالات الإصابة بالملاريا و96% من الوفيات الناجمة عنها، ومثّل الأطفال دون سن الخامسة نحو 80٪ من مجموع الوفيات الناجمة عن الملاريا.