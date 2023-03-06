الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«ثقافة الشيوخ» توصي باستكمال دراسة حول إحياء مسار العائلة المقدسة

لجنة الثقافة والسياحة
لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام

أوصت  لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، باستكمال مناقشة الدراسة البرلمانية المقدمة من النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بمجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "إحياء مسار العائلة المقدسة في الترويج للسياحة الدينية، فى الاجتماعات البرلمانية المقبلة .

وأكد  الدكتور محمود مسلم، على ضرورة دعوة الجهات التنفيذية المنوط بها بحث ومناقشة هذا الملف للاستماع إلى رؤيتهم حول إحياء مسار العائلة المقدسة.

وقال خلال اجتماع اللجنة، إن الاهتمام بمسار العائلة المقدسة جزء لايتجزأ من جهود الدولة المصرية فى دعم ملف السياحة .

رئيس “ثقافة الشيوخ” : دعوة وزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية خلال  الاجتماع المقبل للاستماع إلى رؤيتهم

و أكد النائب الدكتور محمود مسلم، على أهمية  الرهان على السياحة خلال المرحلة الحالية، مضيفًا: “هي  صناعة كبيرة وتحتاج لتكاتف جميع الجهات التنفيذية بالدولة، لافتا إلى إنه سيتم دعوة وزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية خلال الاجتماع المقبل للاستماع إلى رؤيتهم فى هذا الملف”.

و استمعت ،اليوم ،إلى القس رفعت فتحى الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي ،والذى رحب بهذة الدراسة مشيرا إلى أن مصر تتمتع بين دول العالم بسمعة ايجابية  فى مجال السياحة الثقافية والدينية .

وقال القس رفعت فتحي خلال اجتماع اللجنة: “مجلس الكنائس العالمى يضم 504 طائفه على مستوى العالم ومن الممكن عرض هذا الملف عليهم لدعمه فى المرحلة القادمة”.

وأكدت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقدم الدراسة البرلمانية، أنها ستقوم بإرسال نسخة متكاملة من الدراسة لممثل الطائفة الانجيلية حتى يتمكن من الأطلاع عليها وقراءتها بعناية .

جدير بالذكر ان لجنة الثقافة و الاعلام قد عقدت عدة اجتماعات مع المسؤولين  لبحث الدراسة البرلمانية المقدمة  من النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بمجلس الشيوخ حول    "إحياء مسار العائلة المقدسة في الترويج للسياحة الدينية في مصر".

وأكدت الدراسة البرلمانية على أهمية تفعيل مسار العائلة المقدسة للسياحة الدينية في العالم.وكذلك  تحديد مسار العائلة المقدسة في مصر واستخدامه كأحد المنتجات السياحية.

ولفتت الدراسة البرلمانية، إلى أهمية مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة إلى مصر مشروعًا قوميا باعتباره محورًا عمرانيا تنمويا يقوده قطاع السياحة ويؤدي تنمية هذا المحور إلى تنمية المجتمعات المحيطة بطول المسار.

وطالبت الدراسة البرلمانية وزارة التنمية المحلية للقيام بتكليف المحافظات المشاركة في المشروع بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال المطروحة في خطة كل محافظة، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء آلية تواصل إلكترونية للمحافظات المعنية لسرعة التواصل والتنسيق، وأن يتم التركيز خلال العمل بالمشروع على توفير فرص عمل لأبناء المحافظات التي سيمر بها المسار بحيث يتم توفير أراضي صغيرة لإقامة مشروعات يتم خلالها عرض وبيع المنتجات المحلية التي تتميز بها كل محافظة على المترددين والسائحين من كافة دول العالم.

334970334_586689386451446_986998476920865336_n
334970334_586689386451446_986998476920865336_n
335059671_6311605882203418_7129619408313136006_n
335059671_6311605882203418_7129619408313136006_n
لجنة الثقافة والسياحة مجلس الشيوخ الدكتور محمود مسلم الدراسة البرلمانية النائبة سها سعيد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

محافظ القليوبية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان

وزير الري: أوروبا بدأت تستعين بالتجربة المصرية لمعالجة نقص المياه

خبير: الدولة مهتمة بتحفيز الاستثمار الزراعي والصناعي لزيادة الإنتاج

ملحمة إنسانية.. الكهرباء تدخل «نجع جبران» فى أسوان لأول مرة منذ 40 عامًا

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالصف

عضو بالغرفة التجارية: معرض أهلاً رمضان أصبح السوق الاستراتيجي للدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش