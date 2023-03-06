«ثقافة الشيوخ» توصي باستكمال دراسة حول إحياء مسار العائلة المقدسة

أوصت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، باستكمال مناقشة الدراسة البرلمانية المقدمة من النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بمجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "إحياء مسار العائلة المقدسة في الترويج للسياحة الدينية، فى الاجتماعات البرلمانية المقبلة .

وأكد الدكتور محمود مسلم، على ضرورة دعوة الجهات التنفيذية المنوط بها بحث ومناقشة هذا الملف للاستماع إلى رؤيتهم حول إحياء مسار العائلة المقدسة.

وقال خلال اجتماع اللجنة، إن الاهتمام بمسار العائلة المقدسة جزء لايتجزأ من جهود الدولة المصرية فى دعم ملف السياحة .

رئيس “ثقافة الشيوخ” : دعوة وزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية خلال الاجتماع المقبل للاستماع إلى رؤيتهم

و أكد النائب الدكتور محمود مسلم، على أهمية الرهان على السياحة خلال المرحلة الحالية، مضيفًا: “هي صناعة كبيرة وتحتاج لتكاتف جميع الجهات التنفيذية بالدولة، لافتا إلى إنه سيتم دعوة وزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية خلال الاجتماع المقبل للاستماع إلى رؤيتهم فى هذا الملف”.

و استمعت ،اليوم ،إلى القس رفعت فتحى الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي ،والذى رحب بهذة الدراسة مشيرا إلى أن مصر تتمتع بين دول العالم بسمعة ايجابية فى مجال السياحة الثقافية والدينية .

وقال القس رفعت فتحي خلال اجتماع اللجنة: “مجلس الكنائس العالمى يضم 504 طائفه على مستوى العالم ومن الممكن عرض هذا الملف عليهم لدعمه فى المرحلة القادمة”.

وأكدت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقدم الدراسة البرلمانية، أنها ستقوم بإرسال نسخة متكاملة من الدراسة لممثل الطائفة الانجيلية حتى يتمكن من الأطلاع عليها وقراءتها بعناية .

جدير بالذكر ان لجنة الثقافة و الاعلام قد عقدت عدة اجتماعات مع المسؤولين لبحث الدراسة البرلمانية المقدمة من النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بمجلس الشيوخ حول "إحياء مسار العائلة المقدسة في الترويج للسياحة الدينية في مصر".

وأكدت الدراسة البرلمانية على أهمية تفعيل مسار العائلة المقدسة للسياحة الدينية في العالم.وكذلك تحديد مسار العائلة المقدسة في مصر واستخدامه كأحد المنتجات السياحية.

ولفتت الدراسة البرلمانية، إلى أهمية مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة إلى مصر مشروعًا قوميا باعتباره محورًا عمرانيا تنمويا يقوده قطاع السياحة ويؤدي تنمية هذا المحور إلى تنمية المجتمعات المحيطة بطول المسار.

وطالبت الدراسة البرلمانية وزارة التنمية المحلية للقيام بتكليف المحافظات المشاركة في المشروع بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال المطروحة في خطة كل محافظة، بالإضافة إلى ضرورة إنشاء آلية تواصل إلكترونية للمحافظات المعنية لسرعة التواصل والتنسيق، وأن يتم التركيز خلال العمل بالمشروع على توفير فرص عمل لأبناء المحافظات التي سيمر بها المسار بحيث يتم توفير أراضي صغيرة لإقامة مشروعات يتم خلالها عرض وبيع المنتجات المحلية التي تتميز بها كل محافظة على المترددين والسائحين من كافة دول العالم.

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