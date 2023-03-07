الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

البطل المصرى أحمد حبيب يحصد المركز الثالث ببطولة عجمان الدولية لكمال الأجسام

البطل أحمد حبيب
البطل أحمد حبيب

حصل البطل أحمد حبيب، البالغ من العمر 42 عامًا، ومن أبناء محافظة المنوفية، على المركز الثالث في بطولة عجمان الدولية  لكمال الأجسام، والرابع للماستر،  المقامة على المسرح الثقافي بإمارة عجمان بدولة الإمارات العربية، والذي شارك فيها أكثر من مائتيي لاعب على مستوى العالم من مختلف الجنسيات.

و أكد البطل أحمد حبيب، خلال تصريحات لـ"الدستور"، إنه يمارس الرياضة منذ عام  ٢٠١١، كما شارك في أكثر من عشرين بطولة دولية، وأنه سافر إلى دولة الإمارات وتحديدًا إمارة عجمان للمنافسة، قائلًا: «بفضل الله كانت  النتيجة مرضية في بطولة قوية والتي ضمت جميع فئات وأوزان اللعبة» .

وأضاف «حبيب»، أن بطولة عجمان من البطولات المفتوحة والتي كان شرف له المشاركه بها، حيث  يستطيع أي  لاعب من أي دولة المشاركة فيها من إمارتيين وفلسطنيين ودول شرق آسيا وأجانب ومن جميع الجنسيات.

البطل أحمد حبيب
البطل أحمد حبيب
البطل أحمد حبيب
البطل أحمد حبيب
البطل أحمد حبيب
البطل أحمد حبيب
اتحاد الدول الإمارات العربي الإمارات العربية الاتحاد الدولى الاتحاد المصري المراكز المتقدمة المركز الثالث

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