المؤبد لربة منزل وشخصين في قتل مسن وسرقته بالمطرية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، ربة منزل وسائق توك توك وعاطل، في قتل مسن داخل مسكنه وسرقة مبلغ مالي منه بدائرة قسم شرطة المطرية.

وتبين تحقيقات النيابة العامة أن كلًا من"ج.ا" سائق توك توك، و"س.م"عاطل، و"ز.ا" ربة منزل، قتلوا المجني عليه "ع.ع" مسن، وسرقة مبلغ مالي 20 ألف جنيه من مسكنه.

تحقيقات النيابة العامة كشفت، أن المتهمين استغلوا عمل المتهمة للمجني عليه في تنظيف وشراء طلبات وأدوية لأنه يقيم بمفرده بعد وفاه زوجته، وأخبرت المتهمين أن المجني عليه يتقاضي معاشًا ويخفيه في غرفه النوم.

وأضافت المتهمة، أنها اتفقت مع المتهمين علي تسهيل الدخول إلي الشقة في وقت متأخر من الليل وأعطت المتهمين نسخة من مفتاح الشقة.