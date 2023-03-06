الصليب الأحمر الدولي: شبكة المياه في سوريا معرضة للانهيار

أفادت هيئة الصليب الأحمر الدولي بأن شبكة المياه بشمال غرب سوريا مُعرضة للانهيار بعد الزلزال المدمر الذى ضرب سوريا وتركيا الشهر الماضى، وفقا لما أوردته قناة العربية نيوز.

فيما عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" تقريراً يوضح حجم المعاناة التي يعيشها أطفال سوريا اليوم، حيث قد يكون من الصعوبة أن تعتاد الأعين على مشاهدة الأطفال خارج منازلهم وتتحول الشوارع والحدائق إلى الملاذ الأكثر أمناً لهم، ولكنها تبدو حقيقة في سوريا، أطفال عاشوا لحظات الخوف والرعب من الزلزال وهزاته الارتدادية، شاهدوا الكثير من المآسي صعبة النسيان ولم يعلق في أذهانهم سوى صوت أنين وبكاء ورائحة الموت.

وأكد التقرير، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن جيل سوريا الحالي مر بمعاناة أضعاف ما مرت به الأجيال السابقة فهو لا يعرف من هذه الطفولة سوى أصوات الرصاص والموت منذ 12 عامًا، واليوم جاء الزلزال ليأخذ منهم منازلهم وذويهم وآمنهم.

وقال أحد أطفال سوريا، إن طفولته كانت وما زالت وسط الصواريخ والقذائف الحربية، معبراً: "طفولتي بالكامل كانت وما زالت وسط الصواريخ والقذائف الحربية ثم جاء الزلزال ليزيد من خوفنا وهلعنا، بنحاول نفضل أكثر الوقت في الشارع خوفاً من سقوط المنزل من الهزات الارتدادية للزلزال".

وأضاف التقرير أن النضج لم يعد حكراً على الصغار، حيث نضج صغار السن قبل أوانهم وأصبحوا شركاء في تحمل تلك المخاطر غير المسبوقة".

وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الإثنين 6 فبراير الجاري، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.