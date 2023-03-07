سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 7-3-2023، محور اهتمام الملايين من المواطنين عبر المنصات الإلكترونية، حيث تحصد نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث جوجل وذلك عقب قفزة الأسعار بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها من الخارج بالعملة الأجنبية والتي تشهد تذبذب في أسعار الصرف داخل البنوك المصرية.

سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 7-3-2023

ارتفاع ملحوظ في أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 7-3-2023 منذ بداية شهر مارس الجاري، خاصة عقب إعلان بعض شركات إنتاج الحديد والصلب عن رفع سعر إنتاجها من حديد التسليح وإليكم الأسعار بالتفصيل من أرض مصانع شركات الإنتاج المصرية وهى كما يلي:-

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 26985 جنيها للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويس 26850 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاى 28500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 27000 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 26850 جنيها للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 26500 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجارحي 27000 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل 26000 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي 26300 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة علا 25800 جنيه للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجيوشي 25800 جنيه للطن.



سعر طن حديد التسليح في الأسواق المصرية للمستهلكين



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة لافارج 1880 جنيها.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة قنا 1560 جنيها.



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1863 جنيها.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1940 جنيها.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العربية للأسمنت 1933 جنيها.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1923 جنيها.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري 1860 جنيها.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة بني سويف 1860 جنيها.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة سيناء 2525 جنيها.