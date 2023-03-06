25 % انخفاضًا فى أسعار البقوليات بعد إعلان الحكومة استيراد بدائل برازيلية

قال حازم المنوفي، رئيس شعبة البقالة بغرفة الإسكندرية، إن هناك تراجعًا في أسعار البقوليات بعد إعلان الحكومة استيراد بدائل من البرازيل لحل أزمة ارتفاع الأسعار.

وأضاف المنوفي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هناك توقعات بانخفاض الأسعار بقيمة تتراوح من 20% وحتى 25% خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس شعبة البقالة بالغرف التجارية، أن أسعار اللوبيات تتراوح حاليًا من 38 وحتى 42 جنيهًا، ومن المتوقع أن تشهد انخفاضًا قبل حلول شهر رمضان.

وأوضح، أن هناك جهودًا مكثفة من الحكومة بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية لتوفير كل السلع الغذائية بأسعار مخفضة قبل حلول شهر رمضان وتخفيفًا على كاهل المواطن البسيط.

كما تقدمت الغرف التجارية بالتعاون مع وزارة التموين بتقديم معارض أهلًا رمضان بأسعار مخفضة، ومن المتوقع أن تستمر تلك المعارض حتى بعد حلول عيد الفطر.