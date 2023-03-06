الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2023.. إثارة وبحث عن الثأر في الإعلان الرسمي لـ «ضرب نار» (فيديو)

مسلسل ضرب نار
مسلسل ضرب نار

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة “سينرجي”، الإعلان الدعائي الأول لمسلسل “ضرب نار” والذي يخوض بطولته كل من النجمة ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضي والمقرر عرضه ضمن مارثون مسلسلات شهر رمضان المقبل 2023.

 

واحتوى إعلان مسلسل “ضرب نار” إثارة وتشويق في أحداثه وظهر الفنان أحمد العوضي وهو يتحدث باللهجة الصعيدية ويحاول أن يأخذ بثأره، فيما ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز بشخصية فتاة شعبية من حي شبرا ترعى أخواتها.

 

إعلان مسلسل ضرب نار

قصة وأحداث مسلسل ضرب نار

مسلسل “ضرب نار” دراما رومانسية شعبية، وتحكي قصة شاب رغم صخب المدينة حريص على جذوره الصعيدية تأخذه الحياة في رحلة يحقق فيها أحلامه وتشاركة الحلم والرحلة فتاة من نفس الجذور.

 

وتقدم النجمة ياسمين عبد العزيز خلال أحداث المسلسل شخصية مهرة وهي فتاة من منطقة شبرا تظهر كفتاة شعبية تعمل في مشغل من أجل توفير قوت يومها ويظهر أحمد العوضي في شخصية جابر أبو شديد الكوماندا وهو شاب قادم من الصعيد يتعرفان على بعضهما وبعد سجال وخلافات تنشأ علاقة حب بينهما ويصبحان في اتجاه واحد ويواجهان الكثير من الأزمات والمشكلات ويقدم الفنان ماجد المصري جانب الشر في العمل الجديد حيث تدب بينه وبينهم الخلافات بشكل كبير على مدار الأحداث خلال الشهر الكريم.

 

قنوات عرض مسلسل ضرب نار في رمضان ٢٠٢٣

قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن يعرض مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز عبر قنوات أون حيث يعرض يوميا خلال رمضان على قناة ON وقناة ON DRAMA كما يعرض المسلسل على منصة WATCH IT الرقمية بشكل حصري على المنصات الرقمية حيث توفر المنصة المسلسل كاملا وبدون إعلانات وفي الوقت المناسب لجمهورها باعتبارها المنصة الأكثر انتشارا خلال الفترة الماضية.

 

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجوار الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين والمسلسل تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجى.

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