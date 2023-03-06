الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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اقتصاد

44.3 مليار جنيه إجمالي إيرادات المصرية للاتصالات خلال 2022 بنسبة نمو 19%

المهندس عادل حامد
المهندس عادل حامد

حققت الشركة المصرية للاتصالات إجمالي إيرادات مجمعة بلغت 44.3 مليار جنيه خلال عام ٢٠٢٢ بنمو قدره 19% مقارنة بنفس الفترة عام ٢٠٢١، مدفوعا بزيادة إيرادات وحدات أعمال التجزئة ووحدات أعمال الجملة (بنسبة نمو 21% و17% على الترتيب). حيث ارتفعت إيرادات خدمات البيانات بـ 3.2 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق مع زيادة الإيرادات الأخرى لوحدة أعمال المؤسسات بمبلغ 0.9 مليار جنيه وحققت إيرادات الكوابل نفس تلك الزيادة مقارنة بالعام السابق. 

وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بالعام الماضي حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت بنسبة 5% وعدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت بنسبة 9% وكذلك ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول بحوالي 3 مليون عميل مدعوما بزيادة عملاء المبادرات والمشاريع الحكومية والبالغ عددهم 1.5 مليون مشترك جديد.

وحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموا بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق مسجلا مبلغ 17 مليار جنيه محققا هامش ربح متميز قدره 39%، متوافقا مع توقعات وتوجيهات الإدارة، ومدعوما بالزيادة في الإيرادات ذات الهوامش المرتفعة، ما خفف من أثر التضخم المنعكس على بعض عناصر التكاليف.

وحقق الربح التشغيلي نموا قدره 16% مقارنة بالعام السابق بالرغم من ارتفاع تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق ويبلغ 10,3 مليار جنيه بعد تحييد أثر بعض المخصصات الاستثنائية محققا نموا قدره 22% مقارنة بالعام السابق.

كما بلغ صافي الربح بعد الضرائب 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بالعام السابق، مدعوما بالأداء التشغيلي المتميز، وبتحييد أثر بعض البنود الاستثنائية كفروق العملة والمخصصات المذكورة سابقا والانخفاض في إيرادات الاستثمار من فودافون مصر والذي يرجع بشكل رئيسي لانخفاض قيمة العملة، يصل صافي الربح بعد الضرائب إلى 10.1 مليار جنيه محققا نموا بنسبة 31% مقارنة بالعام السابق محققا هامش قدره 23%.

في حين بلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 12.6 مليار جنيه مصري بنسبة 28% (+1% مقارنة بالعام السابق) من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 19 مليار جنيه وبعد استبعاد قيمة الترددات الجديدة ومصروفات الرخصة تصل النفقات الرأسمالية النقدية إلى 13.7 مليار جنيه.

وبلغ صافي الدين نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1,4 مرة مقارنة 0,9 مرة العام السابق، كما انخفض معدل الفائدة ليصل إلي 5,5% مقارنة بنسبة 7% العام السابق على الرغم من تضخم إجمالي الدين بنسبة 89% مقارنة بالعام السابق في ضوء ارتفاع سعر الدولار.

كما اقترح مجلس الإدارة توزيعات أرباح قدرها 0.75 جنيه للسهم.

وعلق المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات على نتائج أعمال الشركة عن عام 2022 قائلاً "واصلت المصرية للاتصالات أدائها المتميز خلال الربع الرابع من 2022، لتختتم العام بنتائج أعمال مبهرة على الرغم من التحديات التي ما تزال تواجه أسواق الأعمال، حيث مكنتنا استراتيجيتنا الواضحة والكفاءة التشغيلية التي تتمتع بها الشركة من تحقيق كافة أهدافنا.

وأضاف: شهد عام 2022 نموا في الإيرادات بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق ليحقق مبلغ 44,3 مليار جنيه مصري، كما واصلت قاعدة عملائنا نموها، خاصة فيما يتعلق بعملاء المحمول حيث ارتفع عدد العملاء بنحو ثلاثة ملايين عميل، كما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 17,4 مليار جنيه محققا هامش ربح متميز بنسبة 39% مدعوما بارتفاع الإيرادات على مستوى كافة الخدمات المقدمة والذي حد من الأثر الناتج عن التضخم الذي شهدته مختلف عناصر التكاليف، وحقق صافي الربح زيادة قدرها 9% مقارنة بالعام السابق بمبلغ قدره 9,2 مليار جنيه و10,1 مليار جنيه بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية بنسبة نمو قدرها 31 % مقارنة بالعام السابق، كما بلغ صافي التدفقات النقدية الحرة للشركة مبلغ 3 مليار جنيه بعد استبعاد قيمة الترددات الجديدة ومصروفات الرخصة، وعلى الرغم من ذلك نرى أن مثل هذه الاستثمارات ضرورية لاستكمال سعينا لتحقيق النمو في قاعدة العملاء وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

وتابع: نتطلع الى مواصلة تحقيق النمو في قاعدة عملائنا خلال عام 2023 ولهذا نسعى للبحث عن أية فرصة ممكنة للاستفادة من استثماراتنا وتحقيق  أداء مالي وتشغيلي متميز، مع مراعاة ترشيد عناصر التكاليف أثناء التوسع المنشود كما هو واضح من خلال الاتفاقية الموقعة في نهاية عام 2022 مع شركة أورانج مصر للتجوال المحلي والمتوقع أن تحقق وفر سنوي يقدر بمليار جنيه سنويا بداية من عام 2023، نسعى إلى العمل على مواصلة تقديم أفضل مستوى من خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأكثر تقدما والاستمرار في تعزيز موقعنا الدولي في مجال الاتصالات لنحقق الاستفادة المثلى لكافة الأطراف المعنية وتعظيم ثروة المساهمين، وفي هذا الصدد يسعدني أن أعرض مقترح على مجلس الإدارة لتوزيعات الأرباح لعام 2022 بقيمة 75 قرشاً للسهم على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية والتحديات التي تشهدها مختلف الأسواق.

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المصرية للاتصالات نتائج أعمالها الفترة المالية المحاسبة المصرية الإيرادات المجمعة

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