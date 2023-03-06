الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

تكافل وكرامة
تكافل وكرامة

دشنت الدولة برنامج تكافل وكرامة للأسر الاولى بالرعاية والفقراء لتوفير الحماية الاجتماعية لهم قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الدولة في عام 2016، وحمايتهم من تداعياته الاقتصادية.  

وتعمل الدولة على زيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة مع ارتفاع أسعار السلع مع القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الشهور الاخيرة في محاولة للسيطرة على التضخم، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط  بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023.

رابط الاستعلام والشكاوي تكافل وكرامة 

يستطيع المنتفعون من برنامج تكافل وكرامة الاستعلام عن طلبهم من خلال الدخول على الرابط التالي: 

آخر أخبار تكافل وكرامة اليوم بعد زيادة المعاشات

هل توجد زيادة في تكافل وكرامة 2023 بعد زيادة المرتبات والمعاشات؟

https://tk.moss.gov.eg/ ، ثم ادخل الرقم القومي لصاحب كارت تكافل او كرامة:، والضغط على زر استعلام . 

ولتقديم شكاوى تكافل وكرامة يمكنك اتباع نفس الخطوات السابقة والضغط على أيقونة الشكاوى. 

        

شروط القبول والرفض بمعاش تكافل وكرامة 

حددت وزارة التضامن الاجتماعي شروط القبول والرفض بمعاش تكافل وكرامة ، ومن شروط القبول إستيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الإستمارة الدالة علي الحالة الإجتماعية للأسرة،  أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة، عدم التحصل علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

كما حددت معايير رفض الحصول على معاش تكافل وكرامة أو معايير الاقصاء ومنها القيد بقوة عمل القوات المسلحة أو الشرطة او تقاضى معاش من تلك الجهات، حيازة أرض زراعية أكبر من فدان، امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار، امتلاك جرار زراعى او سيارة اجرة او نقل او سيارة ملاكى موديل صنع بعد عام  2000، امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة ،  العمل في القطاع الخاص (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة  لشاملة أو غيرها)،  العمل بالحكومة (بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها)،  التواجد/العمل خارج البلاد وقت الإستعلام (إقامة مستقرة داخل البلاد لمدة 6 اشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج)، أن يكون لديه ملكية عمل خاص/شخصي،  وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية عن الفان جنيه مصري للطفل الواحد .

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رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ورقم الخط الساخن

 

تكافل وكرامة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة برنامج تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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