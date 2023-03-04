هل توجد زيادة في تكافل وكرامة 2023 بعد زيادة المرتبات والمعاشات؟

هل توجد زيادة في تكافل وكرامة 2023؟، زاد تساؤل الكثير من المواطنين عبر محركات البحث و مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الزيادة الجديدة في المعاشات.

في السطور التالية يقدم موقع “الدستور” التفاصيل الكاملة حول إجابة سؤال هل توجد زيادة في تكافل وكرامة 2023؟، وقيمتها بعد الزيادة الجديدة.

هل توجد زيادة في تكافل وكرامة 2023؟

كان قد وجه الرئيس السيسي الحكومة بتطبيق زيادة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهريا، اعتباراً من شهر أبريل 2023، وجاء ذلك خلال كلمته أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية في المنيا.

قيمة معاش تكافل وكرامة 2023 بعد الزيادة

جاء معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة الجديدة بنسبة 25%، كالآتي:

• الحاصلين على 500 جنيه بعد الزيادة الجديدة تصبح 625 جنيه من المسنين.

• الحاصلين على 450 جنيه بعد الزيادة الجديدة تصبح 562.5 جنيه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

• الحاصلين على 350 جنيه بعد الزيادة الجديدة تصبح 437.5 جنيه من الأيتام.

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حالات يحق لها معاش تكافل وكرامة 2023

تتضمن الفئات التي يحق لها معاش تكافل وكرامة 6 حالات وذلك وفقاً لوزارة التضامن الاجتماعي، ومنها:

• الفئة الأولى: الأيتام.

• الفئة الثانية: ذوي الاحتياجات الخاصة.

• الفئة الثالثة: الأرامل والمطلقات.

• الفئة الرابعة: كبار السن.

• الفئة الخامسة: أولاد المسجونين.

• الفئة السادسة: السيدات المهجورين.

استعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

يستطيع المستفيدون الاستعلام بالرقم القومي عن معاش تكافل وكرامة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

خطوة أولى: الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط التالي:

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx

خطوة ثانية: الضغط على برنامج تكافل وكرامة.

خطوة ثالثة: سجل البيانات للمنتفع.

خطوة رابعة: حدد مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له المنتفع.

خطوة خامسة: اختيار كلمة «استعلام».

أسباب رفض معاش تكافل وكرامة 2023

يوجد العديد من حالات الاستبعاد من برنامج معاش تكافل وكرامة 2023، ومنها ما يلي:

1- عدم وجود وظيفة في الشرطة أو القوات المسلحة أو يتقاضى معاش من هذه الجهات.

2- حيازة سيارة أجرة أو نقل أو جرار زراعي أو سيارة ملاكي موديل 2000 أو أكثر.

3- امتلاك عقارات بهدف الاستثمار غير محل السكن.

4- حيازة 3 من الماشية أو أكثر بغرض التجارة.

5- امتلاك أرض زراعية تزيد مساحتها عن فدان.