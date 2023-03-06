مؤبد وغرامة لتاجر مواد مخدرة في شبين القناطر

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة بالسجن المؤبد لتاجر وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية في القضية رقم 23959 لسنة 2022 جنح مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 3089 لسنة 2022 كلي شمال بنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، وعلي القلشي.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم "أ. ط"، مقيم القشيش دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أحرز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز جوهرا مخدرا "mono acety morphine"، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط المنهم لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة "هيروين ومورفين"، ومبلغ مالي وهاتف محمول بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.