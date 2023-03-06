مصر في الصحف الدولية| حل لغز رأس Meroë الغامض.. ومحمد صلاح الأبرز

سلطت الصحف الدولية خلال الساعات الماضية، الضوء على 5 اكتشافات حول كيفية صنع قدماء المصريين للمومياوات، حيث تعتبر المومياوات المصريين القدماء صرخ مصري فريد، تكشف عظمة وبراعة القدماء المصريين وطقوسهم وتقاليدهم، كما أنها لا تزال تسحر تصور العلماء الآثار وتدل على إبداع يهب تاريخ الموتى حياة وجمالا، كما تحدثت عن حل لغز رأس Meroë الغامض بعد مئات السنوات، فقد أشار علم الآثار الحديث إلى بعض الدلالات التي تكشف الدقة المتميزة والتفاصيل المعقدة وسر اكتشاف رأس مروي الغامض.

وتحدثت ايضاً على الآثار المصرية القديمة لاتزال تذهل الزوار من جميع أنحاء العالم، فهي الاثار التي تدل على عظمة وابداع الحضارة المصرية القديمة بالإضافة الى المعابد المصرية الأكثر إلهامًا في العالم حيث تلعب دورًا أساسيًا في تصوير التاريخ المصري القديم العظيم، بالإضافة الى محمد صلاح الذي يحطم الرقم القياسي المسجل باسم ليفربول، وأصبح هداف ليفربول القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

5 اكتشافات حول كيفية صنع قدماء المصريين للمومياوات

أكد موقع ايستموجو الهندي، أن مومياوات المصريين القدماء ما زالت تأثر بأسرارها وغموضها خيال البشر، حيث تكشف المومياوات عظمة وبراعة القدماء المصريين وطقوسهم وتقاليدهم، كما أنها لا تزال تسحر تصور العلماء الآثار وتدل على إبداع يهب تاريخ الموتى حياة وجمالا، وتعد نموذج مختلف من الطراز الفني الأكثر شهرة، كما أن للمصريين القدماء معادلة على مدار عصورهم الطويلة التزمت بقاعدة أخرى للبقاء المطرز بالجمال من خلال الحفاظ على المومياوات وتحنيطهم بشكل متميز.. أقرأ المزيد

ما بين مصر وروما.. حل لغز رأس Meroë الغامض بعد مئات السنوات من البحث



كشف موقع "انشيت أوريجين" الأيرلندي، المعني بالآثار والحضارات القديمة، النقاب عن لغز رأس Meroë الغامض بعد مئات السنوات من البحث، فقد أشار علم الآثار الحديث إلى بعض الدلالات التي تكشف الدقة المتميزة والتفاصيل المعقدة وسر اكتشاف رأس مروي الغامض الذي جعل منه صرحا متميزا ونادرا، فمنذ اكتشافه لأول مرة في عام 1910، وهو رأس برونزي رائع للإمبراطور الروماني أغسطس، وتم العثور عليه على بُعد آلاف الكيلومترات من روما، ومع ذلك تم حل أحجية رأس مروي أخيرًا فى مصر من خلال بحث تاريخي دقيق.. أقرأ المزيد

تقرير دولي: معبد الاقصر من أفضل 10 متاحف تاريخية حول العالم



أكد موقع ذا ترافيل الدولي، أن الآثار المصرية القديمة لاتزال تذهل الزوار من جميع أنحاء العالم، فهي الاثار التي تدل على عظمة وابداع الحضارة المصرية القديمة التي دوما ما تكون متواجدة في خلد ومجد التاريخ، بالإضافة الى المعابد المصرية الأكثر إلهامًا في العالم حيث تلعب دورًا أساسيًا في تصوير التاريخ المصري القديم العظيم، وتعرف المعابد بتاريخها الرائع وقصصها الراسخة، والتي بنيت لعبادة الآلهة وللاحتفال بالفراعنة في مصر القديمة، فقد كان ينظر اليها على انها بيت الآلهة أو الملوك.. أقرأ المزيد

ذا إندبندنت: محمد صلاح يحطم الرقم القياسي المسجل باسم ليفربول

قالت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، أن محمد صلاح يحطم الرقم القياسي المسجل باسم ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.. أقرأ المزيد

تقرير بريطانى: محمد صلاح يصنع التاريخ ويعزز مكانته الأسطورية بشكل مذهل



أكد موقع "Talks Sports" البريطاني المتخصص بالرياضة، أن محمد صلاح يصنع التاريخ ويعزز مكانته الأسطورية بشكل مذهل، وقال التقرير إن كتب التاريخ تمزقت ليلة أمس الأحد عندما تغلب ليفربول 7-0 على غريمه مانشستر يونايتد.. أقرأ المزيد

تقرير إسبانى: هرم خوفو واحد من أفضل الهياكل الإنشائية على وجه الأرض



علق تقرير إسباني عن الاكتشاف الأخير داخل هرم خوفو بالعثور على ممر بطول ٩ أمتار، بأنه اكتشاف مهم بشكل خاص، وهرم خوفو واحد من أفضل الهياكل الإنشائية التي تم بناؤها على وجه الأرض.. أقرأ المزيد

«فويس أوف أمريكا»: زيارة رئيس وزراء العرق إلى مصر تهدف لتعميق العلاقات



أبرز موقع "فويس أوف أمريكا" أهمية المحادثات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السودااني، في إطار سعي البلدين لتعميق العلاقات وتعزيز التحالف الإقليمي مع الأردن..أقرأ المزيد