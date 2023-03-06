الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير بريطانى: محمد صلاح يصنع التاريخ ويعزز مكانته الأسطورية بشكل مذهل

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد موقع "Talks Sports" البريطاني المتخصص بالرياضة، أن محمد صلاح يصنع التاريخ ويعزز مكانته الأسطورية بشكل مذهل.

وقال التقرير إن كتب التاريخ تمزقت ليلة أمس الأحد عندما تغلب ليفربول 7-0 على غريمه مانشستر يونايتد.

وأضاف: وصل الشياطين الحمر إلى آنفيلد في شكل رائع بعد فوزهم بكأس كاراباو قبل سبعة أيام فقط وتعرضوا لهزيمة واحدة فقط في عام 2023 - لم يتوقع أحد هذه النتيجة قادمة.

ووصف التقرير هزيمة مانشستر يونايتد، أن ليفربول "مسح الأرضية" بأكبر منافسيه بأداء في الشوط الثاني شهد تسجيله ست مرات، والتي ستعيش طويلاً في ذاكرة الجماهير من كلا الجانبين.

وضمنت ثنائيات كودي جاكبو ومحمد صلاح وداروين نونيز بالإضافة إلى هدف روبرتو فيرمينو المتأخر وتلفوز المذهل، هذه هي المرة الأولى منذ عام 1908 التي يسجل فيها ثلاثة من لاعبي ليفربول هدفين على الأقل في مباراة واحدة ضد يونايتد.

كانت هذه أسوأ هزيمة لمانشستر يونايتد على الإطلاق في الدوري الإنجليزي وأسوأ هزيمة في الدوري منذ 1931.

كان أيضًا أكبر انتصار لليفربول على يونايتد في تاريخهم، متجاوزًا الانتصار عليهم 7-1 في عام 1895.

بالنسبة لصلاح، كان هذا يومًا تاريخيًا حيث أصبح أفضل هداف لليفربول على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

رفعت ثنائيته في الشوط الثاني رصيده الإجمالي إلى 129 - متقدما بنقطة واحدة على روبي فاولر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا نجاز كبير للاعب المصري الدولي ، الذي انضم إلى ليفربول من روما في عام 2017.

رفعت ثنائيته في الشوط الثاني رصيده الإجمالي إلى 129 - متقدما بنقطة واحدة على روبي فاولر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا نجاز كبير للاعب المصري الدولي ، الذي انضم إلى ليفربول من روما في عام 2017.

2023 2017 تقرير بريطاني روبرتو فيرمينو مانشستر يونايتد محمد صلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

«أصبحنا وأصبح الملك لله».. دعاء الصباح اليوم الإثنين 6 مارس 2023

حالة الطقس اليوم الإثنين 6 مارس 2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

سعر صرف الدولار اليوم الإثنين 6 مارس 2023 مقابل الجنيه فى البنوك

رئيس وزراء كوريا الجنوبية: لا نحتاج لأسلحة نووية لردع تهديد كوريا الشمالية

سعر الذهب اليوم الإثنين 6 مارس 2023 للجرام والأونصة في محلات الصاغة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6 مارس 2023 بالدورى المصرى والإنجليزى والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش

سوريا: نستنكر الممارسات العدوانية الإسرائيلية فى الجولان

نتنياهو: تصريحات مدير عام «الوكالة الذرية» حول الملف النووى الإيرانى «بلا قيمة»