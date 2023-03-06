تقرير بريطانى: محمد صلاح يصنع التاريخ ويعزز مكانته الأسطورية بشكل مذهل

أكد موقع "Talks Sports" البريطاني المتخصص بالرياضة، أن محمد صلاح يصنع التاريخ ويعزز مكانته الأسطورية بشكل مذهل.

وقال التقرير إن كتب التاريخ تمزقت ليلة أمس الأحد عندما تغلب ليفربول 7-0 على غريمه مانشستر يونايتد.

وأضاف: وصل الشياطين الحمر إلى آنفيلد في شكل رائع بعد فوزهم بكأس كاراباو قبل سبعة أيام فقط وتعرضوا لهزيمة واحدة فقط في عام 2023 - لم يتوقع أحد هذه النتيجة قادمة.

ووصف التقرير هزيمة مانشستر يونايتد، أن ليفربول "مسح الأرضية" بأكبر منافسيه بأداء في الشوط الثاني شهد تسجيله ست مرات، والتي ستعيش طويلاً في ذاكرة الجماهير من كلا الجانبين.

وضمنت ثنائيات كودي جاكبو ومحمد صلاح وداروين نونيز بالإضافة إلى هدف روبرتو فيرمينو المتأخر وتلفوز المذهل، هذه هي المرة الأولى منذ عام 1908 التي يسجل فيها ثلاثة من لاعبي ليفربول هدفين على الأقل في مباراة واحدة ضد يونايتد.

كانت هذه أسوأ هزيمة لمانشستر يونايتد على الإطلاق في الدوري الإنجليزي وأسوأ هزيمة في الدوري منذ 1931.

كان أيضًا أكبر انتصار لليفربول على يونايتد في تاريخهم، متجاوزًا الانتصار عليهم 7-1 في عام 1895.

بالنسبة لصلاح، كان هذا يومًا تاريخيًا حيث أصبح أفضل هداف لليفربول على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

رفعت ثنائيته في الشوط الثاني رصيده الإجمالي إلى 129 - متقدما بنقطة واحدة على روبي فاولر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا نجاز كبير للاعب المصري الدولي ، الذي انضم إلى ليفربول من روما في عام 2017.

رفعت ثنائيته في الشوط الثاني رصيده الإجمالي إلى 129 - متقدما بنقطة واحدة على روبي فاولر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا نجاز كبير للاعب المصري الدولي ، الذي انضم إلى ليفربول من روما في عام 2017.