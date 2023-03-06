تقرير إسبانى: هرم خوفو واحد من أفضل الهياكل الإنشائية على وجه الأرض

علق تقرير إسباني عن الاكتشاف الأخير داخل هرم خوفو بالعثور على ممر بطول ٩ أمتار، بأنه اكتشاف مهم بشكل خاص، وهرم خوفو واحد من أفضل الهياكل الإنشائية التي تم بناؤها على وجه الأرض.

وأضافت صحيفة "يوروبيان تايمز" الإسبانية، أن الهرم هو واحد من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم.

وقال التقرير، إنه في وقت مبكر من عام 2016، أعطت القياسات سببًا لافتراض وجود مساحة مجوفة مخفية بالقرب من كتل شيفرون فوق المدخل، والآن استخدم علماء من جامعة ميونيخ التقنية الموجات فوق الصوتية والتنظير الداخلي لتقديم مساهمة مهمة لتأكيد هذا الافتراض.

وأكد التقرير، أن مكانة الهرم المصري كواحد من أفضل الهياكل التي تم فحصها في العالم تجعل هذا الاكتشاف مهمًا بشكل خاص.

يعتبر هرم خوفو، الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 140 مترًا، أكبر وأقدم أهرامات الجيزة؛ لأنه مصنوع من ملايين كتل الحجر الجيري، ويعتقد أنه استغرق أكثر من 20 عامًا في البناء.

ويعد جزءا من واحدة من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، تم استكشافها بدقة ومع ذلك، لا يزال الهيكل يحمل العديد من الأسرار غير المكتشفة، تمكن الباحثون الآن من حل لغز آخر من ألغاز الهرم.

فقد أثبت علماء مسح الهرم وجود غرفة فارغة كانت حتى الآن تُفترض بناءً على بيانات القياس فقط، تقع المساحة المجوفة فوق المدخل الأصلي للهرم، وهي غير متاحة للجمهور.

وقدمت أجهزة القياس الأولية انطباعًا أوليًا جيدًا عن الموقف، حيث تأكد وجود الفريق فتحة بين حجارة الشيفرون، وهي عبارة عن بناء حجري صلب، تمكنوا من خلاله من تمرير أنبوب إلى الغرفة، ثم استخدموا هذا الأنبوب كدليل لعدسة الكاميرا بالمنظار.

وأكدت الكاميرا وجود الفضاء المجوف، وهي عبارة عن اكتشاف مساحة فارغة في الهرم هو بالفعل شيء مميز، لكن حقيقة أن هذه الغرفة كبيرة بما يكفي لاستيعاب العديد من الأشخاص، حسنًا، هذا يجعل الاكتشاف أكثر أهمية.

أشارت البيانات الأصلية المقاسة إلى وجود ممر يبلغ طوله خمسة أمتار على الأقل، ووفقًا للتقديرات الأولية، فإن طول الغرفة يتجاوز هذا الطول إلى حد كبير ولا توجد آثار أقدام أو أي دليل آخر على نشاط بشري يمكن رؤيته داخل الغرفة، وبالتالي تفترض مجموعة البحث أن هذه الغرفة لم يرها أي شخص منذ ما يقرب من 4500 عام.