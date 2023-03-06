ذا إندبندنت: محمد صلاح يحطم الرقم القياسى المسجل باسم ليفربول

قالت صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، أن محمد صلاح يحطم الرقم القياسي المسجل باسم ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت الصحيفة في تقريرها، أصبح محمد صلاح هداف ليفربول القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز وتفوق المصري على روبي فاولر بثنائية في فوز مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد.

قالت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا لديه الآن 129 هدفًا منذ انضمامه إلى الريدز في عام 2017 مقابل 36 مليون جنيه إسترليني من روما.

وانطلق فريق يورجن كلوب للفوز على الشياطين الحمر في انتصار كبير، حيث نجح صلاح في قلب الأداء الرائع من أصحاب الأرض.

وتقدم صلاح أيضًا بتسجيل 11 هدفًا في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم وأكد أنه سيحتفل بكوب من الشاي.

ونقلت الصحيفة تصريحات صلاح لشبكة "سكاي سبورتس": "إنه أمر خاص للغاية وكنت دائما أطارد الرقم القياسي، أن أفعل ذلك ضد يونايتد أمر لا يصدق، سأعود إلى المنزل مع فنجان من الشاي وأنام.

بينما أشاد جيمي كاراجر بتأثير صلاح في آنفيلد منذ انضمامه إلى النادي، حيث قال إنه"بين الحين والآخر، سيخوض أربع أو خمس مباريات دون تسجيل أهداف ويفكر الناس، ماذا يفعل؟.

وأضاف أسطورة الريدز جيمي كاراجر قبل مباراة اليوم "نحن بحاجة إلى هدف من صلاح، وهذا يجعلني أعتقد أن هناك هدفًا قاب قوسين أو أدنى لأنه لا يمضي طويلًا في العادة، لأنه مهووس بهذه الأرقام وأنا أحبه تمامًا.

وتابع جيمي كاراجر، أن وأهم شيء وأفضل شيء فيه هو أنه ربما أكثر من الأهداف فهو لم يصب قط ففي كل مرة تأتي فيها لعبة ما، فهو يلعب كل مباراة، لقد فعلها لمدة خمس أو ست سنوات منذ أن كان هنا.