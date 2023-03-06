الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فويس أوف أمريكا»: زيارة رئيس وزراء العرق إلى مصر تهدف لتعميق العلاقات

الرئيس السيسي يستقبل
الرئيس السيسي يستقبل السوداني

أبرز موقع "فويس أوف أمريكا" أهمية المحادثات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السودااني، في إطار سعي البلدين لتعميق العلاقات وتعزيز التحالف الإقليمي مع الأردن.

وقال الموقع، في تقرير، إن الرئيس السيسي أجرى، أمس الأحد، محادثات مع رئيس الوزراء العراقي في القاهرة، في إطار سعي البلدين لتعميق العلاقات وتعزيز التحالف الإقليمي مع الأردن.

وصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى القاهرة، وكان في استقباله في المطار نظيره مصطفى مدبولي، وتفقد السوداني ومدبولي حرس الشرف وعزفت الفرق الموسيقية النشيد الوطني للبلدين.

ثم التقى رئيس الوزراء العراقي، بالرئيس السيسي في القصر الرئاسي، وذكر المتحدث باسم الرئاسة المستشار أحمد فهمي أن محادثاتهما تركزت على التعاون الاقتصادي والعلاقات الأمنية بين البلدين.

وقال فهمي، في بيان، إن الزعيمين ناقشا أيضًا القضايا الإقليمية بما في ذلك تعاونهما مع الأردن، ولم يخض البيان في التفاصيل.

ولفت التقرير، إلى أنه تعد تلك هي الزيارة الأولى التي يقوم بها السوداني إلى القاهرة منذ موافقة البرلمان العراقي على حكومته في أكتوبر، منهية بذلك جمودًا سياسيًا دام عامًا.

وأوضح التقرير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سافر إلى بغداد في يونيو 2021، ليصبح أول رئيس دولة مصري يزور العراق منذ التسعينيات، عندما قطعت العلاقات بين البلدين بعد غزو صدام حسين للكويت.

وكثفت مصر والعراق والأردن علاقاتها، حيث عقد قادتها خمس قمم منذ عام 2019، كان آخرها في البحر الميت في الأردن في ديسمبر الماضي، لمناقشة تنفيذ مشاريع استراتيجية. 

البرلمان العراق التعاون الاقتصادى الرئيس عبد الفتاح السيسي الفرق الموسيقية النشيد الوطنى الوزراء العراقي

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