كاتب صحفي: الرئيس السيسي ركز على تعزيز دور المرأة بمختلف مجالات الحياة

قال الكاتب الصحفي حسن الرشيدي، إن كلمة السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائها بسيدات مصر الملهمات، رائعة وموجزة وتؤكد مكانة المرأة في مصر، والدور الذي ركز عليه الرئيس السيسي لتعزيز دور المرأة بمختلف مجالات الحياة.

وأضاف الرشيدي، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الاثنين، أننا اليوم نرى المرأة المصرية على منصة القضاء، ومحافظ، ووزيرة، خاصة دور المرأة في المجتمع المدني، وهو دور بارز جدًا في الفترة الأخيرة.

بدون المرأة لا يمكن أن يعيش الإنسان

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن البعض يرى أن المرأة حصلت على أكثر من حقوقها، ولكن هذا لم يحدث، بل المرأة المصرية تستحق أكثر من ذلك بكثير، لأننا بدون المرأة لا يمكن أن يعيش الإنسان، مؤكدًا أن المرأة هي أساس المجتمع، وهذا يؤكد أن المرأة لها مكانتها، ولها دورها الطبيعي الذي تستحقه.

وتابع: أعتقد أن الرئيس السيسي يعزز مكانة المرأة في جميع المجالات، لافتًا إلى أن دور المرأة برز تمامًا في الفترة الأخيرة، خاصة أن المرأة نشطة جدًا بما يصب في مصلحة الأسرة، معقبًا: "كلما دعمنا المرأة، كلما أنجبت أسر مصرية صالحة، حيث إن المرأة هي الفاعل الأصلي في بناء الأسرة".