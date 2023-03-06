الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران تجدد التزامها بالعودة المتبادلة إلى الاتفاق النووى

إيران
إيران

جدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، تأكيد التزام بلاده بالدبلوماسية باعتبارها أفضل إطار لحل الخلافات، وبالعودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

وقال كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، تساعد في التوصل إلى حل بعض القضايا الفنية بين إيران والوكالة وحصلت تفاهمات جيدة، وفي حال استكمالها وتنفيذ اتفاقات طهران الأرضية سوف تمهد لحل المشكلات الفنية وسلب الذريعة ممن يحاول تقويض الاتفاق عبر إثارة قضايا فنية.

وأشار إلى أن الاتفاق له أطراف مختلفة يجب أن تتعهد به، مشددا على أن إيران ملتزمة بالعودة المتبادلة للاتفاق وتواصل الدبلوماسية بهذا الأطر.

وأشار إلى أن زيارة غروسي أتت في إطار تعاون طهران مع الوكالة، لافتا إلى أنه لدينا مشاكل وخلافات فنية ومفاوضاتنا تأتي لحل هذه القضايا في الإطار الفني، مؤكدا أننا نلتزم بإطار اتفاق الضمانات الشاملة ومعاهدة الحد من الانتشار النووي في علاقاتنا مع الوكالة. 

وأوضح أن اجتماع الوكالة اليوم يتناول موضوعات أخرى إلى جانب الملف الإيراني، والتقرير حول نشاطات إيران أيضا من ضمن التقارير التي سوف يتم عرضها، مضيفا: "غروسي يقدم تقريره الدوري، وبناء على زيارته الأخيرة ولقاءاته رفيعة المستوى والاتفاقات مع هيئة الطاقة الذرية الإيرانية نتوقع أن تتم الأمور بعيدا عن التأثير السياسي لبعض الدول وتسييس الملف".

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