إحالة عاطل لمحكمة الجنح بتهمة سرقة الدراجات النارية بالمرج

أمرت جهات التحقيق بالمرج، بإحالة عاطل لمحكمة الجنح في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل السلك"، بدائرة قسم شرطة المرج.

البداية كانت بإلقاء الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطل، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل السلك بقصد بيعها لعملائه؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذًا من دائرة قسم شرطة المرج مكانًا له لمزاولة نشاطه الآثم.

وكان قسم شرطة المرج، أثناء تفقد الحالة الأمنية، حيث تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المرج حال تردده على عقار تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة السلام أول وإخفائه عدد "3" دراجات بخارية "مجهولة المصدر" بداخله.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأن الدراجات النارية المضبوطة بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.