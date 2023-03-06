«سياحة الشيوخ» تناقش إحياء مسار العائلة المقدسة والترويج للسياحة الدينية بمصر

خصصت لجنة الثقافة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، اجتماعها اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة الدراسة البرلمانية "إحياء مسار العائلة المقدسة في الترويج للسياحة الدينية في مصر"، والمقدمة من النائبة سها سعيد وكيل اللجنة وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور ممثلي الحكومة والجهات المختصة.

وأكدت الدراسة البرلمانية، أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة إلى مصر، يعد مشروعًا قوميا باعتباره محورًا عمرانيا تنمويا يقوده قطاع السياحة ويؤدي تنمية هذا المحور إلى تنمية المجتمعات المحيطة بطول المسار.

وتهدف الدراسة البرلمانية، إلى تحديد مسار العائلة المقدسة في مصر واستخدامه كأحد المنتجات السياحية الفريدة مع تحديد أهم الإجراءات التي قامت بها الأجهزة السياحية الرسمية لإحياء مسار العائلة المقدسة والتسويق السياحي له ضمن المشروعات التراثية لليونسكو.

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الكيفي وذلك من خلال إجراء المقابلات الشخصية مع عدد من مسئولي هيئة تنشيط السياحة المصرية ووزارة السياحة والآثار للإجابة على تساؤلات الدراسة وتحقيق أهدافها التي تهدف إلى مدى الاستفادة من تفعيل مسار العائلة المقدسة وتأثير ذلك على تنشيط حركة السياحة الدينية الوافدة إلى مصر.

ويستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، اليوم الأثنين، لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار وعضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من عشرين عضوا، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر وأيضًا رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم".