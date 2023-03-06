الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس شخصين متهمين بالنصب على المواطنين بـ«السحر» فى الإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، تجديد حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الهاتف المحمول لفحصه.
تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، بورود معلومات سرية برصد صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر، مُقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط أحد الأشخاص "ممارس أعمال الدجل والشعوذة"، وآخر "معاون له"، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية، وعُثر بحوزتهما على هاتفي محمول "بفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطهما الإجرامى" والأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل والشعوذة ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى.
وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

15 يوما على ذمة التحقيقات أعمال الدجل والشعوذة استيلاء على أموال التواصل الإجتماعى فيسبوك النصب والاحتيال علي المواطنين كرموز

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تجديد حبس شخصين متهمين بالنصب على المواطنين بـ«السحر» فى الإسكندرية

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