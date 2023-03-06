الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدير مشروع محطة الضبعة: قلب المفاعل النووى يصل مصر خلال أيام

محطة الضبعة
محطة الضبعة

كشف الدكتور محمد دويدار مدير مشروع محطة الضبعة النووية، موعد انطلاق أول وحدة نووية بمحطة الضبعة.

وقال دويدار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، إن قلب المفاعل النووي المصري يصل منتصف مارس الجاري، وانطلاق أول وحدة نووية بمحطة الضبعة. 

وأوضح مدير مشروع محطة الضبعة النووية أن المُعدة الرئيسية من  قلب مفاعل الضبعة النووى تحركت من روسيا منذ عدة أيام والرصيف البحري جاهز للاستقبال منتصف مارس.

وأضاف أنّ هذه الخطوة جاءت بعد استيفاء الموافقات اللازمة لتشغيل الرصيف البحري، وهو فكرة مصرية أصيلة تبلورت في ذهن المهندس المصري من أجل تحقيق الخصوصية لمشروع محطة الضبعة النووية.

وتابع: «جرى دراسة هذه الفكرة هندسيا وفنيا في عام 2020، وبدأت أعمال التنفيذ، لدينا خلية من العمل مستمرة 24 ساعة من أجل اعتماد التصاميم وبدء التنفيذ وصولا إلى المرحلة التي نشهدها اليوم».

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