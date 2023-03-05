شوط أول سلبي بين ريال مدريد وبيتيس وهدف ملغي لبنزيما

خيّم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الجولة الرابعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا”، موسم 2022-2023.

وسجل الفرنسي كريم بنزيما هدفًا لريال مدريد في الدقيقة 12 من ركلة حرة مباشرة، لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو، لارتطام الكرة بيد أنطونيو روديجر.

وتُنقل مباراة ريال مدريد وبيتيس تليفزيونيًا، على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 إتش دي.

تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس في الدوري الإسباني، فشهد قيادة الفرنسي كريم بنزيما لخط الهجوم:

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام بيتيس في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - توني كروس

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة ريال مدريد استعدادًا لمواجهة ريال بيتيس في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لويس لوبيز - كانيزاريس.

خط الدفاع: داني كارفخال - إيدير ميليتاو – خيسوس فاييخو – ناتشو - ألفارو أودريوزولا - لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجر.

خط وسط الملعب: توني كروس - إدواردو كامافينجا - فالفيردي - أوريلين تشواميني - داني سيبايوس.

في خط الهجوم: إيدين هازارد - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - رودريجو - ماريانو دياز - ألفارو رودريجيز.

لوكا مودريتش يغيب عن قائمة ريال مدريد أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

ويفتقد فريق ريال مدريد في هذه المباراة المرتقبة، غياب النجم الكرواتي لوكا مودريتش، مع استمرار غياب فيرلاند ميندي ودافيد ألابا؛ بسبب الإصابة.

وتلقى فريق ريال مدريد هزيمة قاسية أمام غريمه برشلونة بهدف نظيف، سجله إيدير ميليتاو بالخطأ في مرماه، في الكلاسيكو الذي أقيم يوم الخميس الماضي، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ترتيب ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 52 نقطة، خلف برشلونة صاحب الصدارة برصيد 62 نقطة، أي بفارق 10 نقاط.