الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

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تغطية خاصة لـ«الحياة» لافتتاح الدورة السابعة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة

الحياة
الحياة

قامت شبكة تليفزيون الحياة بتغطية خاصة وحصرية على الهواء مباشرة لحفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والذي انتهى منذ قليل والمقام في زهرة الصعيد محافظة أسوان.

واستعرضت الحياة العديد من اللقاءات مع النجوم والفنانين المشاركين بالمهرجان مثل، محمد عبدالخالق رئيس الدورة الحالية لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، والفنانة ياسمين رئيس ونجلاء بدر وشيري عادل والنجمة الكبيرة نبيلة عبيد والعديد من النجوم المتواجدين المشاركين في فعاليات الدورة الحالية للمهرجان.

وتوصلت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، خلال الأيام الماضية لاتفاق مع إدارة قناة الحياة، لتكون الشريك الإعلامي في الدورة السابعة من المهرجان، والذي يعقد في الفترة من 5 - 10 مارس الجاري، حيث ستقوم قناة الحياة بالتغطية الحصرية لحفلي الافتتاح والختام، وكذلك التغطية اليومية لكل فعاليات المهرجان.

وينظم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ضمن فعاليات دورته السابعة ندوة بعنوان "المرأة في الأفلام المأخوذة عن أدب يوسف إدريس"، بمشاركة الدكتورة نسمة يوسف إدريس والأديب أحمد أبو خنيجر والمخرج مجدي أحمد علي ويدير الندوة المخرجة ماجي مرجان.

تقام الندوة الأربعاء 8 مارس في العاشرة والنصف صباحًا، وتتناول النماذج المختلفة للمرأة في أفلام مأخوذة عن أعمال يوسف إدريس ومنها "الحرام" و"النداهة" و"بيت من لحم"، و"علي ورق سيلوفان" و"قاع المدينة" و"لا وقت للحب".

المشارك الماضي الكبيرة الفنانة ياسمين رئيس الفنانين عقد

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