انتصار السيسى عن سيدات مصر الملهمات: «نماذج جميلة ومشرفة»

عبرت السيدة انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها البالغة بالحديث مع سيدات مصر الملهمات.

وقالت السيدة انتصار السيسى: "مبسوطة وسعيدة بكم، نماذج جميلة ومشرفة، وهناك مبادرات كثيرة سمعت عنها مثل مبادرة دوى ونورة، تهدف لتوعية الفتيات ليكن متمكنات، وكى تقف الفتاة أمام التحديات والمواقف التى قد تتعرض لها".

وتابعت: "فكرنا في العامل النفسى للمرأة الريفية وهذا يأتي من خلال توعيتها ونعرفها كيف تعيش حياة كريمة، ويكون لديها وعى وإدراك بتربية أولادها وكيف تجعل أولادها يحبون الرياضة وتجعل أولادها يتبعون نظامًا صحيًا".

وقالت السيدة انتصار السيسى: "البنت كى ترتبط لا بد أن تتأهل أولًا وتعلم ما هو الزواج ومسئولياته وكيف تدير منزل وكيف تتعامل مع زوجها وطفلها، ونريد أن تكون السيدة الريفية قادرة على القيام بالعمل".

وأضافت: "دور الرائدات همزة الوصل ولا نستطيع أن نلتقى بكل السيدات الريفيات ولكن لدينا في كل قرية أناس من داخل القرية ويكن هن الرائدات لنعرف مشكلاتهم ونسمعها وإذا كانت لديهن مشكلات نسمعها ونسعى لحلها".