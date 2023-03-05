محمد عز العرب يكشف أهمية زيارة رئيس وزراء العراق لمصر

قال محمد عز العرب، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن هناك عدة محاور لمحاربة الفساد الذي ينخر في صلب الجهاز الإداري للدولة العراقية، مشيرًا إلى أن هناك قضايا فساد كبرى وتلاعب بأموال النفط.

زيارة رئيس وزراء العراق لمصر

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "ملف اليوم"، مع الإعلامية آية لطفي، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن زيارة رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني للقاهرة كانت للحديث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبعض الوزراء عن عدة محاور الأول هو الدور الذي يلعبه الجهاز الرقابي في مصر منذ سنوات، والثاني مكافحة الإرهاب العابر للحدود وهذا هو المحور الأهم لأنه هدد العراق لسنوات وكان من الممكن ابتلاعها من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

وأشار إلى أن التنظيم استحوذ على أكثر المناطق الآهلة بالسكان في العراق وأصلحها للزراعة وأوفرها ماليًا لتكون مركزًا للخلافة لهم، ولكن العراق استطاع تجاوز هذه الأزمة.

وأكد أن المحور الثالث مرتبط بإعادة البناء والتعمير وهو جزء من الأساسيات المرتبطة برئيس الوزراء، وإعادة تعمير المناطق التي استحوذ عليها عناصر داعش بالاستعانة بالشركات المصرية لإعادة الإعمار.