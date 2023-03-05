الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

متطوعة في حياة كريمة: سعيدة لمساعدة الفقراء والمحتاجين

حياة كريمة
حياة كريمة

قالت نسمة عبدالله، الطالبة بتمريض القاهرة، والتي حرصت على حضور ندوة مؤسسة حياة كريمة بالكلية لحث الطلاب على التطوع ضمن المبادرة الرئيسية إنها كانت ترغب في التطوع منذ فترة، لكن الحماس هو ما كان ينقصها.

أضاف نسمة، لـ"الدستور"،: حينما حضرت اليوم ورأيت بعيني حجم المساعدات التي تقدمها المبادرة الرئاسية للمواطنين، ورأيت حماس المتطوعين وفخرهم لكونهم جزء من حياة كريمة، جعلني أرغب في التطوع وأملأ الاستمارة بسرعة، وطلبت منهم المشاركة بدًأ من اليوم في مشروع حياة كريمة، مشيره:" سعيدة لكوني سأساعد الفقراء والمحتاجين".

يأتي ذلك في ظل مشاركة الدكتور أحمد شعيب، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الجيزة، لمقر كلية التمريض، جامعة القاهرة، في شارع القصر العيني، لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحت لواء قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التمريض.

تنظم الندوة تحت رعاية محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرو، والدكتور محمد سامي عبدالصديق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة عبير زغلول، عميد كلية التمريض في جامعة القاهرة، والدكتورة حنان إبراهيم، وكيل كلية التمريض جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أقيمت الندوة في مسرح كلية التمريض في جامعة القاهرة، في الحادية عشر صباحًا وسط حضور عدد من الموظفين، ودكاترة، الطلاب بكلية التمريض جامعة القاهرة. 

سادت حفاوة كبيرة من الطلاب، الذين حرصوا على الحضور في القاعة للاستماع لقصص الدكتور أحمد شعيب، منسق مؤسسة حياة كريمة في محافظة الجيزة ، وتسجيل بياناتهم في استمارة التطوع بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

يأتي ذلك في ظل تنظيم مؤسسة حياة كريمة، للعديد من الندوات في مختلف الجامعات والكلية الخاصة والحكومية، والأهلية، لتوعية طلاب الجامعات بضرورة العمل التطوعي وأهميته في المجتمع تأثيره على تغير الحاضر، وخلق مستقبل يليق بالمصريين جميعًا.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية تعزيز جهود العمل التطوعي جهود العمل التطوعي جامعة القاهرة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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