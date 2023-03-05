«6 جثث داخل شقة».. القصة الكاملة للغز وفاة عمال فى أكتوبر

"سارينة" سيارات الإسعاف وانتشار سيارات الشرطة أمام العقار رقم 12 في شارع 229 بمنطقة هرم سيتي، أثار قلق وفضول سكان المنطقة وبدأت التساؤلات حول سبب ذلك التواجد الأمني الكثيف لتأتي الإجابة الصاعقة: "فيه 6 جثث في الشقة دي".

6 جثث دفعة واحدة كان غير مطمئن لقوات الأمن بعدما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارًا من مباحث أكتوبر بإبلاغ عامل بالعثور على جثث أصدقائه الستة وقد فارقوا الحياة داخل شقة مستأجرة بمساكن هرم سيتي، ومع انتقال ضباط المباحث إلى مسرح البلاغ ومعاينة الشقة تحول الأمر من الشك في وجود جريمة إلى لغز خاصة أن الجثث الستة لا يوجد في أي منها إصابات ظاهرية أو طعنات وكل منهم نائم في مكانه بخلاف أحدهم عثر عليه ملقى على الأرض.

رجال الأدلة الجنائية وصلوا إلى مسرح الحادث رفقة النيابة العامة وأسفرت معاينتهما الأولية عن عدم وجود شبهة جنائية لعدم إصابة أي من المتوفين بأي إصابات علاوة على سلامة منافذ الشقة لتنتهي المعاينة والتحريات إلى وفاة العمال الستة نتيجة تسرب غاز بالشقة أدى لخنقهم جميعًا أثناء نومهم.

تحريات مباحث الجيزة كشفت عن هوية الضحايا وهم: طارق مصطفى أنور أحمد 21 سنة، وليد حمد حسين محمد 31 سنة، محمد سعيد محمد علي 23 سنة، يوسف عبدالفتاح السيد 20 سنة، عبدالله حسن موسى حسين 19 سنة وبدوي بريك عبدالعاطي عبدالله 33 سنة نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى أكتوبر المركزي وإيداع جثامينهم بالثلاجة لحين تسلم ذويهم لهم.

في المنطقة التي شهدت الحادث وقف عدد من سكان المنطقة يعبرون عن حزنهم لما لحق بالشباب، حيث لم يكونوا يعلمون عن بعضهم البعض شيئًا ولا يوجد بينهم سوى "تبادل السلام" حيث ردد بعضهم قائلًا: "كلنا هنا بناكل عيش وكل واحد في حاله".

وقال أحد السكان إن العمال الستة حضروا قبل حوالي 10 أيام وسكنوا بعقار مكون من طابقين، مؤكدًا: "محدش هنا يعرف التاني، ولا يوجد اختلاط بين العمال، الناس هنا كل واحد في حاله، بننزل الشغل الصبح وكل واحد بيرجع سكنه، وما حدش بيتدخل في حياة التاني، كلنا متغربين وجايين ناكل عيش".

التقت خيط الحديث شاب من المارة بالشارع قائلًا: "كانوا شغالين سباكين، كل ولاد مهنة بيسكنوا مع بعض في شقة بنأجرها بدل ما نسافر كل يوم".

وعن يوم الحادث يقول الأهالي إنهم "فوجئوا بقوات الأمن وسيارات الإسعاف أمام العقار، أخبرتهم قوات الأمن أن هناك عددًا من العمال ماتوا داخل المسكن، وسمعوا أقوالنا بس إحنا منعرفش حاجة، وعرفنا إنهم أتأخروا على الشغل وحد من العمال جه يشوفهم لقاهم جثث".

وعاين فريق من النيابة العامة جثث العمال الـ6، وأمرت النيابة بنقلهم للمشرحة لتشريحها، وطلب تقرير واف بسبب الوفاة، وتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

بدأت الواقعة بتلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثث داخل وحدة سكنية.

وانتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ تحت إشراف اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وفريق الأدلة الجنائية في حضور النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.