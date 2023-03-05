الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

داعيًا للامتناع عن تخزين السلع.. عبد المعز: «الله أمرنا بعدم الاكتناز»

عبد المعز
عبد المعز

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الله -عز وجل-  أمرنا بالإنفاق وعدم الاكتناز واستغلال حاجة الناس، متابعًا: "لماذا نخاف على أرزاقنا؟، الله يقول لا تخاف من فوات الرزق".

واستشهد "عبد المعز" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المُذاع على قناة "DMC" اليوم الأحد، بقوله تعالى: "أنفقوا من طيبات ما كسبتم"، مضيفًا: "الله - سبحانه وتعالى- يقول لنا في القرآن الكريم لا تخزنوا أو تكتنزوا".

وأضاف: "الله- سبحانه وتعالى-  يقول وما من دابة في الأرض إلا وعلى الله رزقها، واحنا خايفين على أكل بكرة!".

مشيرًا إلى أن الشيطان يدفع الإنسان إلى الفواحش واستغلال حاجات الناس في التجارة واللعب بأقوات الناس.

عبد المعز: من يخزنون السلع يستغلون حاجات الناس

وطالب الداعية الإسلامي، التجار والأشخاص بعدم تخزين السلع واستغلال حاجات الناس.

وتابع: "ربنا قال وما من دابة على الأرض إلا وعلي الله رزقها"، مؤكدًا على أهمية شكر الله وحمده على الرزق.

وأردف: "الشيطان يعدنا الفقر علشان هيخليك تحوش وتكتنز السلع لحد ما سعرها يزيد أكثر" مشيرًا إلى أهمية الإنفاق من أجل تنشيط عجلة الاقتصاد.

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