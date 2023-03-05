«الدواء المصرية»: حريصون على تبادل الخبرات مع زيمبابوى

أشاد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور تامر عصام بقوة العلاقة بين مصر وزيمبابوي البلدين الشقيقين، مؤكدًا حرص هيئة الدواء المصرية على تبادل الخبرات مع زيمبابوي في مجال الرقابة على المستحضرات الطبية، ودعم التبادل التجاري والصناعي بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الدواء المصرية وفدًا رفيع المستوى من دولة زيمبابوي، برئاسة وزير المالية الدكتور ماتولى نكوبي، وبمشاركة نائب وزير الصحة بزيمبابوي جون تسامونوروا، وحضور سفير جمهورية زيمبابوي بالقاهرة السفير شيبا شومبياوندا، في زيارة عمل رسمية؛ تستمر لمدة ثلاثة أيام.

وبدأت الزيارة بعقد اجتماع تشاوري بين الجانبين، تم خلاله بحث سبل التعاون الثنائي بين الجانبين في كل المجالات ذات الصلة بالمستحضرات الطبية، ومناقشة آليات دعم التبادل التجاري بين البلدين في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية، وسبل الشراكة المتاحة بين ممثلي الصناعة بالجانبين؛ لدعم نفاذ الدواء المصري لزيمبابوي، وتم أيضًا استعراض أهم اختصاصات هيئة الدواء المصرية وفقًا لقانون 151 لسنة 2019.

بدوره، أكد رئيس هيئة الشراء الموحد بهاء زيدان، أن الشراء الموحد تدعو دولة زيمبابوي وكل الدول الإفريقية للمشاركة في النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض إفريقيا الصحي (Africa Health ExCon 2023)، في الفترة من 7 إلى 10 يونيو المقبل، وتطلع مصر إلى عقد شراكة حقيقية في مجال المستحضرات والمستلزمات الطبية مع زيمبابوي.

من جهته، ثمن وزير مالية زيمبابوي التطور الذي أحدثته هيئة الدواء المصرية داخل منظومة الرقابة على المستحضرات الدوائية بجمهورية مصر العربية، وثقة زيمبابوي في القدرات المصرية، وسعادتها بالتعاون المشترك، كما أكد تطلع وقدرة السوق بلاده إلى مزيد من التعاون مع شركاء الصناعة في مصر، وأن زيمبابوي ستكون بوابة المستحضرات الدوائية لمنطقة جنوب إفريقيا؛ حيث تمتلك زيمبابوي المكانة التي تؤهلها للقيام بهذا الدول في منطقة جنوب إفريقيا.

وأوضح سفير زيمبابوي لدى مصر أن التعاون ممتد لسنوات طويلة بين البلدين، وهناك تاريخ مشترك من التعاون الذي يهدف إلى خدمة أبناء القارة السمراء.

وأشادت سفيرة مصر لدى زيمبابوي بتطور البنية التحتية والتكنولوجية بدولة زيمبابوي، كذلك القدرات والكوادر البشرية؛ وأن ذلك سيكون أحد أهم عوامل نجاح التعاون المشترك بين الدولتين.

وفي نهاية الاجتماع، تم اصطحاب الوفد في جولة تفقدية بمعامل الهيئة بمقر المنصورية، حيث أشاد الوفد بالتطور الملحوظ بالمعامل، ومواكبتها للمتطلبات العالمية.