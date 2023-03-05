المشدد 7 سنوات للمتهم بهتك عرض طفلتين فى بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات؛ بتهمة هتك عرض طفلتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد علي جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأشرف عبيد علي وسكرتارية إسماعيل عوكل.

وترجع أحداث الواقعة إلى أن المتهم "أ. م"، هتك عرض الطفلة المجني عليها "ر. م"، بالقوة والتهديد، بأن استغل دلوفها للعقار بمفردها فتتبعها وقام باحتضانها من الخلف ممسكا بإليتها عنوه مستغلًا في ذلك حداثة سنها، وهتك عرضها.

كما تعرض على المجني عليها الطفلة "ه. و" بالقوة والتهديد، بأن استغل كذلك دلوفها للعقار بمفردها فتتبعها واحتضنها ممسكا بنهدها عنوة مستغلا كذلك حداثة عمرها.